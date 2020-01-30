«Вместо отвёрнутых голов полетели уши». Мнение жителя Слуцка про очередной скандал в школе

Прошло всего четыре месяца, как в гомельской школе снова скандал. Учительница так потянула 3-классницу за ухо, что девочке пришлось накладывать швы.

Никто официальных комментариев не даёт. И даже телевизор молчит. А чему здесь удивляться? Ведь раньше на всю страну заявили, что «голову бы отвернул щенку какому-то», который провоцирует учительницу. Такой посыл, наверное, восприняли так: раз такое одобряют, то почему бы и… да!

И по всей видимости, насилие над детьми поддерживают и случчане. Битые дети, которые сейчас сами родители, оказались очень толерантны к насилию над детьми.

Вот и получается, травмированные насилием, они передают эту травму по наследству, оправдывая тем, что нормальными людьми выросли. Но разве это нормально?

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МНЕНИЕ: «Не хочу, чтобы моего сына называли щенком». Мнение случчанина про легализацию насилия над детьми

В этот раз вместо отвёрнутых голов полетели уши. И кто знает, что школьнику отвернут в следующий раз? И будет ли это снова встречено с одобрением?

Не буду говорить, как должен вести себя учитель или какие существуют алгоритмы для выхода из трудных ситуаций. Я не педагог и не психолог. Но я папа. И я не хочу, чтобы к моему ребёнку применяли силу (физическую или эмоциональную) там, где он должен чувствовать себя безопасно.

В ТЕМУ. «В младших классах дерзят, в старших — приходят ножом махать». Случчане о скандале в школе