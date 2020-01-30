Генпрокурор о «сахарном деле»: «Это те мошеннические схемы, по которым заключаются контракты»

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, в эфире телеканала «Беларусь 4» подтвердил, что правоохранительные органы проводят расследование по «сахарному делу».

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, — это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, по которым заключаются контракты между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — сказал генпрокурор.

В КГБ данную информацию не комментируют, с понедельника в ведомстве отмечают, что комментариев по этому делу нет.

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КОНТЕКСТ. На минувшей неделе появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января. По информации источников TUT. BY, по «сахарному делу» задержаны 11 человек.

До сегодняшнего дня ни одно из силовых ведомств ситуацию никак не комментировало.

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