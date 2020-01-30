Как самому испечь питу на слуцких дрожжах. К ней подходит почти любая начинка! (рецепт и два секрета приготовления)

Пита часто используется в общепите как основа для фастфуда. «Кур'ер» вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод) — проверил, можно ли испечь питу в домашней духовке и что для этого нужно сделать.



Ингредиенты:

мука — 700−750 г;

тёплая вода — 450 мл;

прессованные дрожжи от Слуцкого дрожжевого завода — 25 г;

сахар — 2 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

масло растительное — 2 ст.л.

Приготовление:

1. В тёплой воде растворить сахар, а потом — дрожжи. Добавить ложку муки и перемешать.

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2. Накрыть миску полотенцем и оставить на 15 минут до появления пузырьков.



3. Просеять 700 г муки, добавить к ней соль. Перемешать и влить дрожжевую смесь. 4. Замесить тесто. В процессе замешивания добавить растительное масло. Если муки не хватает, то добавить в процессе замешивания. Но главное — не забить тесто мукой.



5. Переложить тесто на доску и вымешивать его не менее 10 минут. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не должно липнуть к рукам. Оно немного тянется за руками, но к ним не липнет.

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6. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть полотенцем и оставить на один час в тёплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза.

7. Разделить тесто на 12 частей. Тогда питы получатся большого размера. Если хотите сделать поменьше, тогда — на 16−18 кусочков.



8. Из каждого кусочка сформировать шарики.

9. Накрыть шарики плёнкой и оставить на 15 минут.



10. Каждый шарик раскатать в тонкую лепёшку. Толщина должна быть не более 5 мм, иначе пита не поднимется (первый секрет).



11. Выложить одну-три лепёшки на пергаментную бумагу (в зависимости от размера будущей питы).

12. Духовку и противень, на котором будет выпекаться пита, разогреть до максимальной температуры. Обычно это 250−260°C. В холодной духовке пита не поднимется (это второй секрет).

13. Когда духовка хорошо прогрелась, очень быстро выложить лепёшку с бумагой на противень и быстро закрыть духовку. Выпекать 4−5 минут (смотреть по своей духовке). Удобно использовать подсветку.

14. Прежде чем выпекать следующую лепёшку, надо опять хорошо прогреть духовку, иначе пита не поднимется.

15. Пита готова! Внутри каждой образуется кармашек, в который можно положить любую начинку.