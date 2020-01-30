Первый снег-2020. За полдня в Слуцке произошло 12 мелких ДТП

В среду, 29 января, в обед в Слуцке выпал первый в этом году снег. Водители к этому готовы не были, и только за полдня в городе инспекторы зарегистрировали 12 мелких аварий, в которых, к счастью, никто не пострадал.

«В связи с ухудшением погодных условий инспекторы решили лишний раз напомнить о поведении на проезжей части всем участникам дорожного движения, в том числе и школьникам», — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

Юлия Якубович, инспектор по административной практике, и Дмитрий Сытько, временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Слуцкого РОВД, съездили в гости к учащимся Бокшицкой средней школы. Сотрудники ГАИ в рамках комплекса профилактических мероприятий «Пешеход» рассказали об использовании наушников и мобильных телефонов, световозвращающих элементов. Каждому, кто до сих пор не успел купить фликер, подарили его.

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Милиционеры попросили ребят быть особенно внимательными при переходе нерегулируемых пешеходных переходов, напомнили о поведении на дороге в условиях снегопада и гололедицы. Обратили лишний раз внимание на то, что необходимо быть осторожными не только на дороге, во дворах и транспорте, но и на воде. Сотрудники ГАИ разрешили ребятам посидеть в служебной машине, включить звуковую и световую сирены, показали, что используют в своей работе, и объяснили для чего.

С собой милиционеры привезли специальные средства защиты и обороны, которые применяют в особых случаях, например, для задержания преступников: щиты, бронежилеты, металлоискатели, шлемы, палки резиновые (ПР-73), жезлы для остановки транспортных средств.

Некоторые школьники проверили на прочность бронежилеты и шлемы.