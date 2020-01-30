Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

Заработать на торговле бакалеей пытался 53-летний житель Слуцкого района. Помимо продуктов первой необходимости, из-под полы своего старенького фургона Mercedes-Benz он предлагал «палёную» водку.

«Предприниматель» торговал продуктами по всему району, при этом не обременяя себя формальностями в виде регистрации своего «бизнеса». Помимо бакалеи случчанин предлагал сельчанам водку российского разлива, не маркированную в установленном порядке акцизными марками Беларуси.

Информация о нелегальной «автолавке» дошла до оперативников ОБЭП Слуцкого РОВД. На днях автофургон был остановлен неподалёку от дома его владельца. При его осмотре было изъято 19 бутылок водки.

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Как пояснил водитель, спиртное он приобрёл «исключительно для личных нужд, чтобы рассчитываться с односельчанами за помощь в грядущих сельхозработах».

«По всей видимости, объём работ сельчанин наметил не малый: после осмотра дома и хозпостроек оперативники обнаружили и изъяли в общей сложности более 90 бутылок немаркированной российской водки», — отметили в УВД Миноблисполкома.

Материал проверки направлен в ИМНС по Слуцкому району для принятия правового решения.