Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

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Заработать на торговле бакалеей пытался 53-летний житель Слуцкого района. Помимо продуктов первой необходимости, из-под полы своего старенького фургона Mercedes-Benz он предлагал «палёную» водку.

Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости
Фотографии: УВД Миноблисполкома
«Предприниматель» торговал продуктами по всему району, при этом не обременяя себя формальностями в виде регистрации своего «бизнеса». Помимо бакалеи случчанин предлагал сельчанам водку российского разлива, не маркированную в установленном порядке акцизными марками Беларуси.

Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

Информация о нелегальной «автолавке» дошла до оперативников ОБЭП Слуцкого РОВД. На днях автофургон был остановлен неподалёку от дома его владельца. При его осмотре было изъято 19 бутылок водки.

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Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

Как пояснил водитель, спиртное он приобрёл «исключительно для личных нужд, чтобы рассчитываться с односельчанами за помощь в грядущих сельхозработах».

Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

«По всей видимости, объём работ сельчанин наметил не малый: после осмотра дома и хозпостроек оперативники обнаружили и изъяли в общей сложности более 90 бутылок немаркированной российской водки», — отметили в УВД Миноблисполкома.

Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

Предлагал «палёную» водку. Как случчанин зарабатывал на продаже продуктов первой необходимости

Материал проверки направлен в ИМНС по Слуцкому району для принятия правового решения.

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