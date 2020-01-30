Игнорируют ПДД, ходят пьяные и без фликеров… ГАИ Слуцка о том, почему водителям надо быть начеку

В пятницу, 31 января, в Слуцке будет проходить единый День безопасности дорожного движения под девизом «В новый год по «Доброй дороге!», направленный на пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Об этом «Кур'еру» сообщил Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

«По-прежнему остаётся высоким удельный вес аварий с участием пешеходов. Основной из причин ДТП с данной категорией является игнорирование самими пешеходами ПДД, а также отсутствие в тёмное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда.

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В тёмное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещённым или неосвещённым участкам дорог вблизи населённых пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов — хождение по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения", — отметил инспектор.

Наиболее распространёнными причинами ДТП в 2020 году также стали:

превышение установленной скорости движения;

нарушение ПДД пешеходами;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил маневрирования;

езда без права управления;

управление ТС водителями в нетрезвом состоянии.

«Избежать аварий очень сложно, но предотвратить — возможно, если участники дорожного движения будут проявлять друг к другу повышенное внимание и уважение. Соблюдая правила дорожного движения, вы будете положительным примером для других. Пусть для каждого из нас в новом году будет дорога доброй и безопасной!» — обратился к случчанам Дмитрий Семибратов.

♦ Пешеходам

Изменение погодных условий, раннее наступление сумерек и отсутствующий фликер существенно увеличивают риск для пеших участников дорожного движения попасть в ДТП.

Для справки. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.

ГАИ обращается к случчанам и просит не оставаться равнодушными и безучастными! Если вы видите, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения или вблизи проезжей части есть нетрезвый пешеход, явно представляющий опасность для движения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.

♦ Водителям

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 27 до 135 рубля).

Слуцкая ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населённых пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Для справки. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей).

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.