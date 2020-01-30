Из-за китайского коронавируса жители Слуцка отказываются от бананов. Три мифа, которые обсуждают в городе

Одна из самых обсуждаемых тем во всём мире — смертоносный коронавирус 2019-nCoV, вызывающий пневмонию. Новости об эпидемии появляются каждый час. И пока учёные пытаются побольше узнать о болезни, люди поддаются панике. Даже в Слуцке.

В социальных сетях и мессенджерах появлялись странные сообщения, что коронавирус передаётся через бананы и посылки из Китая, а лечить его надо — 250 граммами водки.

КОНТЕКСТ. Первая вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на утро 30 января, от нового вируса умерли 170 человек. 128 выздоровели. Число заразившихся в Китае достигло 7711. Вирус вышел за пределы Китая. Следить за распространением вируса можно на специальной интерактивной карте — здесь. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая уже приступили к разработке вакцины от нового коронавируса. Кто именно был переносчиком вируса — змеи, летучие мыши или морские гады, — до сих пор точно неизвестно.

Миф № 1. Коронавирус передаётся через бананы

В понедельник, 27 января, в «Евроопте» в Слуцке не было бананов. Покупатели, собравшиеся возле прилавка, тут же стали обсуждать, что бананы исчезли из-за нового коронавируса. Через пару дней на эту же тему говорили родители в школе и отмечали, что лучше вообще отказаться от употребления импортных фруктов.

На самом деле коронавирусом через бананы не заразишься. Известно, что источником вируса стал рынок морепродуктов, а не фруктов: вирус передался человеку от какого-то экзотического животного.

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Учёные неоднократно говорили, что новый вирус передаётся воздушно-капельным путём. Во внешней среде вирус живёт несколько часов. Если вы боитесь есть фрукты или конкретно бананы, просто хорошенько их помойте — это стандартная мера профилактики при любой вирусной инфекции, так же, как и респираторный этикет и гигиена рук.

Миф № 2: Вирус передаётся через посылки с Aliexpress

В России, например, люди отказываются получать посылки, пришедшие к ним из Китая. Это стало поводом для множества шуток на эту тему.

Это невозможно. В среднем посылки из Китая в Беларусь идут от нескольких недель до нескольких месяцев. Период устойчивости вирусов во внешней среде обычно измеряется в часах.

Миф № 3: Водка защищает от коронавируса

В мессенджерах у случчан появились сообщения, что женщинам и мужчинам, а особенно последним, нужно ежедневно выпивать 250 граммов водки, чтобы не заразиться коронавирусом. Выглядит как явный розыгрыш, но, похоже, многие восприняли его всерьёз.

Во-первых, заразиться вирусом можно вне зависимости от пола. Медики отмечают, что заболевание затрагивает больше всего пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Во-вторых, алкоголь не защищает от коронавируса. Скорее наоборот: водка и другой крепкий алкоголь могут понизить защиту организма.