В 2019 году в Беларуси родился 87 851 ребёнок. Это исторический минимум за период с 1945 года

Об этом в своём телеграм-канале пишет «Кастрычніцкі эканамічны форум».

По данным Национального статистического комитета, годом ранее (в 2018-м) в Беларуси родилось 94 042 ребёнка. На тот момент это был минимальный показатель за последние 13 лет.

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Что не так?

«Рекорд совсем не весёлый: даже в кризисные 1990-е и непростые 2000-е рожали больше, а ведь тогда не было масштабной жилищной поддержки, пособий такого размера и семейного капитала, а зарплата и вовсе была на порядок меньше, чем сейчас. Что не так?

Да, рожать первого стали позже. Да, в фертильный возраст входят поколения женщин, рождённые в 1990-е, когда был провал рождаемости. Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости — тот самый, который должен быть больше 2,1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м", — говорится в телеграм-канале.

Для сравнения. В 1950-м в Беларуси родилось 197 164 человека, в 1960-м — 200 218 человек. В 1990 году рождаемость снизилась до 142 167 человек, в 2000-м — до 93 691 человека. А вот 2015-й стал рекордным в истории современной Беларуси — тогда за год родилось 119 028 детей.