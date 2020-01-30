Трёхлетняя девочка сама сочинила и спела песню, ставшую хитом. Осторожно, можно заплакать

3-летняя девочка сама сочинила грустную песню. С очень неожиданным финалом. И песня в Twitter мгновенно стала мировым хитом. «Кур'ер» сделал для вас титры с переводом и «эмодзи-мультик» по мотивам песни.

Перевод: meduza.io. Источник: Tom Rosenthal / @tomrosenthal / Twitter. Монтаж: Алесь Достанко / @alesdostan

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Песня о влюблённых динозаврах так и называется «Dinosaurs in Love». Её сочинила и спела Фенн Розенталь. Отец ребёнка — британский певец Том Розенталь — помог только с музыкой. Папа говорит, что, похоже, дочка стала популярнее его самого.

На песню уже есть каверы. Один из них можно посмотреть здесь.