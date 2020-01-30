Как рожают в Германии: сколько стоят роды, кто за них платит и как защищает молодых матерей закон

Германия никогда до сих пор не являлась страной «родильного туризма». Визу на въезд специально «под роды» никто здесь не выдаёт. Да и немецкое гражданство автоматически родившиеся в Германии дети не получают.

«Немецкая волна» всё же решила рассказать всем интересующимся, как рожают женщины в Германии. Как готовятся к родам будущие мамы и папы? Как проходят роды? Сколько они стоят и кто за них платит? Как защищает молодых матерей закон?

Акушерка, врач, работодатель

Когда речь идёт о родах, то одно из главных действующих лиц — акушерка. В Германии она приходит домой и до родов, и в первый период после них: консультирует, помогает выбрать оптимальное место для рождения ребёнка, оказывает психологическую поддержку. Ну, а врач-гинеколог контролирует положение в утробе плода, прослушивает его сердцебиение, проверяет вес и давление будущей мамы, делает УЗИ и так далее. Больничная касса оплачивает профилактические медицинские обследования беременных, которые проводятся, если нет никаких осложнений, примерно каждые четыре недели, а в последние два месяца перед родами — один раз в две недели.

Если будущая мама работает, то ей лучше всего проинформировать работодателя о своей беременности до того, как это станет очевидно, хотя, в принципе, она это вообще делать не обязана. Кроме того, закон гарантирует сохранение рабочего места на шесть недель до родов (предположительной даты) и восемь недель после рождения ребёнка. В ряде случаев этот срок продлевается до 12 недель после родов — например, если родилась двойня или тройня. В эти «нерабочие» недели роженица получает так называемое пособие по материнству — среднюю «чистую» зарплату последнего года перед уходом в декретный отпуск. Страховая медицинская компания начисляет максимум 13 евро «нетто» за один календарный день, то есть примерно 390 евро в месяц в период до и после родов. Разницу до средней зарплаты доплачивает работодатель.

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Деньги получают и безработные роженицы — в размере пособия по безработице. Кстати, право на пособие по материнству имеют и живущие в Германии иностранки, если они здесь застрахованы.

Уволить беременную женщину не могут. Это гарантирует закон об охране материнства. До и после родов женщина защищена. Во время отпуска по уходу за ребёнком уволить сотрудницу тоже сложно, должна быть веская причина, например, закрытие предприятия.

Очень многие будущие мамы обычно на 25−30-й неделе беременности начинают ходить на специальные курсы подготовки к родам и уходу за грудным ребёнком, благо их оплату покрывают больничные кассы. Но только будущим матерям.

В случае, если эти курсы хочет посещать и отец будущего ребёнка,

за него придётся доплачивать — в среднем от 60 до 80 евро.

Где рожать в Германии

В Германии будущие родители сами вправе выбирать место появления на свет их младенца. Женщина может поехать в клинику, рожать у себя дома с помощью акушерки или в так называемом родильном центре — немедицинском учреждении, которое не имеет ничего общего с роддомами и где всегда практикуются естественные роды.

Подавляющее большинство детей в ФРГ появляются на свет в родильных отделениях клиник. Расходы на подготовку к родам, услуги врача, анестезиолога, акушерки и сами роды в клинике оплачивает больничная касса.

Естественные роды, если нет осложнений, стоят в Германии 1500−2000 евро. Если придётся делать кесарево сечение — примерно вдвое больше.

Оплачивает всё больничная касса, она возмещает также расходы по пребыванию роженицы в больнице (обычно это пять дней). Правда, если речь идёт о дополнительных удобствах и у пациентки нет так называемой частной страховки, то приходится доплачивать из своего кошелька. За одноместную палату надо будет доплатить в этом случае около 100 евро в день, а за пребывание в семейной палате, где может ночевать и отец, — от 50 до 100 евро в день (в зависимости от того, какое меню для себя выбрал отец ребёнка).

Роды дома: расходы и запреты

Лишь 1,3% родов проходят в Германии не в больнице, а дома или в специальном родильном центре, представляющем собой нечто среднее между больницей и домом. Немецкие врачи так рожать не рекомендуют, но возможность подобных родов допускают — правда, только для абсолютно здоровых женщин. При сильных болях медикаменты во время домашних родов применять не разрешается. Делать кесарево сечение в домашних условиях тоже строго запрещено. В случае осложнений роженицу тут же везут в больницу.

Аналогично проходят роды и в родильном центре. Уже несколько часов спустя после появления на свет малыша новоиспечённая мама отправляется вместе с младенцем и в сопровождении акушерки домой.

Расходы за услуги акушерки, принимающей роды в домашних условиях или в родильном центре, покрывают больничные кассы.

Ребёнок, родившийся в Германии от женщины, имеющей здесь страховой полис, с появления на свет автоматически становится застрахованным — как правило, в той же больничной кассе, где зарегистрирована его мать.

Об оформлении всех формальностей и документов, включая свидетельство о рождении, заботится больница: этим занимается специальный человек. Матери, занятой совершенно другими проблемами, нужно будет только поставить свою подпись.

УНП 101 166 185 Посольство ФРГ в РБ