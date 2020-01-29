Все случчане, кто заболел ВИЧ в 2019 году, заразились именно половым путём

Случчане стали лучше ориентироваться в профилактике ВИЧ и научились толерантно относиться к инфицированным людям. Такой вывод последних лет сделал Николай Леневич, врач-эпидемиолог Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

На Случчине показатели заболеваемости — 26,4 случая на 100 тысяч населения (27,2 случая — в прошлом году), передаёт МЛЫН.BY.

«Раньше Слуцкий район был в лидерах Минской области по количеству ВИЧ-инфицированных, но сейчас обстановка стабилизировалась. Люди стали более сознательные, больше задумываются о своём здоровье и здоровье окружающих», — отметил Николай Леневич.

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Врач-эпидемиолог добавил, что в эпидпроцесс включены все возрастные группы населения.

Но большинство заражённых ВИЧ — люди старше 30 лет.

Большая часть инфицированных — мужчины (53,5%).

Количество инфицированных ВИЧ в Слуцком районе половым путём составляет 75%.

«В 2019 году все новые инфицированные заразились именно половым путём (96% случаев — в 2018-м). В числе инфицированных люди разных профессий. Но большинство — это те, кто ведёт асоциальный образ жизни», — рассказал Николай Леневич.

Тест на ВИЧ можно пройти абсолютно бесплатно и анонимно в любом медучреждении страны, где есть процедурный кабинет, в том числе и в Слуцкой больнице.