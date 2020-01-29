Жители 1-го городка рассказали «Кур'еру», что в течение трёх лет ждут, что коммунальные службы снесут деревянные хозпостройки прошлого века. Сараи в районе улиц 2-я Западная, 1-го и 2-го Красногвардейских переулков превратились в руины и обросли мусором. Слуцкий РОЧС после их обследования вынес предписание ЖКХ.

Так выглядят хозпостройки в январе 2020 года. Фото: Татьяна Ларина
При подготовке этого материала «Кур'ер» обратился в Слуцкий РОЧС, чтобы узнать, насколько безопасны эти объекты.

В Слуцком райотделе по чрезвычайным ситуациям «Кур`еру» пояснили, что сотрудники МЧС обследуют постройки.

«Мы вынесли предписание руководству ЖКХ о необходимости снести разрушенные строения. На выполнение предписания отводится месяц», — сказал позднее «Кур`еру» Дмитрий Лиходиевский, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Деревянные балки сараев сгнили, крыши обвалились. На территории — скопление сухой травы и спиленных веток. Пожароопасный объект. Фото: Татьяна Ларина
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