Большой выбор меховых изделий, который удовлетворит любой каприз покупателя: шубы классических и современных фасонов, меховые полупальто, жилеты.

«Шубамания» — это всегда головокружительные скидки и выгодные предложения! А еще рассрочка — 0% переплат!

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту! Шубка вашей мечты уже ждет вас!

Приглашаем в секцию «Женская одежда» на втором этаже универмага «Слуцк».

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КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568