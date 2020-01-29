Большой выбор меховых изделий, который удовлетворит любой каприз покупателя: шубы классических и современных фасонов, меховые полупальто, жилеты.
«Шубамания» — это всегда головокружительные скидки и выгодные предложения! А еще рассрочка — 0% переплат!
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту! Шубка вашей мечты уже ждет вас!
Приглашаем в секцию «Женская одежда» на втором этаже универмага «Слуцк».
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Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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