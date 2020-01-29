В Беларуси в феврале повысят минимальные трудовые и социальные пенсии

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума и будут действовать до конца апреля 2020 года. С 1 февраля БПМ вырастет до 239,87 рубля.
С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
|Вид пенсии или надбавки
|С 1 февраля
|До 1 февраля
|минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты)
|59,97
|57,96
|социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
|263,86
|255,01
|инвалидам с детства 2-й группы
|227,88
|220,24
|инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
|203,89
|197,06
|инвалидам 3-й группы
|179,9
|173,87
|лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
|119,94
|115,92
|детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвёртой
|191,90
203,89
227,88
263,86
|185,48
197,06
220,24
255,01
|в % от минимальной пенсии по возрасту
|доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет (75%)
80 лет (100%)
|44,98
59,97
|43,47
57,96
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