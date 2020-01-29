В Беларуси в феврале повысят минимальные трудовые и социальные пенсии

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума и будут действовать до конца апреля 2020 года. С 1 февраля БПМ вырастет до 239,87 рубля.

С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Вид пенсии или надбавки С 1 февраля До 1 февраля минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) 59,97 57,96 социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 263,86 255,01 инвалидам с детства 2-й группы 227,88 220,24 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 203,89 197,06 инвалидам 3-й группы 179,9 173,87 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 119,94 115,92 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвёртой 191,90

203,89

227,88

263,86 185,48

197,06

220,24

255,01 в % от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет (75%)

80 лет (100%) 44,98

59,97 43,47

57,96