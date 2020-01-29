В Беларуси в феврале повысят минимальные трудовые и социальные пенсии

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Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал. Они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума и будут действовать до конца апреля 2020 года. С 1 февраля БПМ вырастет до 239,87 рубля.

С 1 февраля в Беларуси также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Вид пенсии или надбавки С 1 февраля До 1 февраля
минимальная пенсия по возрасту (без учёта доплаты в 20% от средней зарплаты) 59,97 57,96
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 263,86 255,01
инвалидам с детства 2-й группы 227,88 220,24
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 203,89 197,06
инвалидам 3-й группы 179,9 173,87
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 119,94 115,92
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвёртой		 191,90
203,89
227,88
263,86		 185,48
197,06
220,24
255,01
в % от минимальной пенсии по возрасту
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет (75%)
80 лет (100%)		 44,98
59,97		 43,47
57,96
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