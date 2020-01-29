Книжный магазин в центре Слуцка не закрывается. И алкоголя не будет

Магазин «Кніжны свет», который расположен на остановке «Крыніца», продолжит свою работу. Про продажу алкоголя речи уже не идёт. Возможно, расширят ассортимент непродовольственных товаров.



Об этом «Кур'еру» сообщили продавцы магазина.

«Кур'еру» не удалось оперативно получить комментарий у ТУП «Облкоопторг».

Напомним, что в сентябре 2019 года появилась информация, что магазин «Кніжны свет» закрывается. Вместо него хотели открыть магазин алкоголя «Градус». В январе руководство сообщало «Кур'еру», что пока не идёт речи о закрытии магазина. Решение ещё не было принято.

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Справка

Магазин «Кніжны свет» открылся 2 сентября 2005 года по адресу: ул. Ленина, 185. Со времён СССР и до середины 90-х годов прошлого века книжный магазин занимал всю площадь, где сейчас находятся «Кніжны свет», магазин «PrоЗапас» и кафе «Лепим сами». А это более 700 кв.м.