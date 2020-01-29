Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Настоящий спасатель — профессионал, обладающий универсальными навыками работы. Он умеет ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, тушить пожары, находить психологические подходы к пострадавшим и препятствовать распространению паники. Именно он приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается. Это понимают все взрослые, но как видит спасателей младшее поколение, узнать всегда интересно.

В Слуцке в Центре технического и прикладного творчества учащейся молодёжи проходит выставка работ смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Взрослые и дети могут познакомиться с творчеством ребят из Слуцкого района.

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У взрослой аудитории появилась возможность взглянуть на службу спасения глазами детей, у малышей — поближе познакомиться с профессией первостепенной важности.