Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Слуцкий РОЧС
-
1

Настоящий спасатель — профессионал, обладающий универсальными навыками работы. Он умеет ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, тушить пожары, находить психологические подходы к пострадавшим и препятствовать распространению паники. Именно он приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается. Это понимают все взрослые, но как видит спасателей младшее поколение, узнать всегда интересно.

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info
В Слуцке в Центре технического и прикладного творчества учащейся молодёжи проходит выставка работ смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей».

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Взрослые и дети могут познакомиться с творчеством ребят из Слуцкого района.

Реклама

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

У взрослой аудитории появилась возможность взглянуть на службу спасения глазами детей, у малышей — поближе познакомиться с профессией первостепенной важности.

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Какими видят спасателей слуцкие дети. Фото

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

1
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Какая то ахинея.

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
29 января 2020 10:52