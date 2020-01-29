Как сходить в магазин с детьми и не вытрепать себе все нервы. Опыт мамы из Слуцка

Я мама троих детей, точнее, троих девочек. Конечно, мы, девчонки, любим походы по магазинам больше, чем мальчишки. Хочу поделиться с вами парочкой историй моих успешных и неуспешных практик по борьбе с «купи-купи». Раскрою самый крутой способ, как избежать детской истерики в магазине.

С Катей, старшей дочкой, мы частенько ходим по магазинам. Когда она была младше, я как любящая мама покупала своей принцессе всё, что та пожелает. В какой-то момент меня осенило, что пора остановиться. И я начала объяснять дочке, что деньги не сыпятся на маму, как из рога изобилия, а достаются трудом.

В магазине говорила, что мы купим ей что-то одно, например, только «киндер». Конечно, Катя воспринимала это с истерикой. Первое время падала в магазине со слезами на пол и болтала ножками. Я терпеливо ждала окончания истерик и мужественно выдерживала нападки мимо проходивших бабушек: «Что ты за мать? Пожалей ребёнка».

В дни магазинных истерик я дочке вообще ничего не покупала. Через какое-то время она поняла, что истериками ничего не добьётся. И даже если я говорила, что сегодня мы ничего не покупаем, дочка принимала это с печалью в глазах, но спокойно. Но что работает с одним ребёнком, не работает с другим. С Дашей, моей средней дочкой, эта схема на прокатывала. И чаще в магазине сдавалась я. Точнее, даже не чаще, а почти всегда.

На данный момент дети уже подросли, и стало проще ходить в магазин (сейчас девочкам 9 и 6 лет). Они, конечно, выпрашивают всегда что-нибудь, но знают: если я сказала нет — значит, нет. Считаю, что с детьми нужно вести беседы и объяснять, что деньги достаются трудом, а детский труд на данный момент — это хорошая учёба и помощь родителям.

А теперь поделюсь с вами секретом успешного похода в магазин без истерик, слёз и вымогательства: в магазины детей не берём, дабы никому не портить психику — ни маме, ни ребёнку.

Если честно, я, как и многие мамы, частенько поддаюсь на манипуляции детей и покупаю им их «хотелки». Ведь кто, если не мама, побалует своё чадо.

Наталья Нарывская, @natka_naryvskaya

А как с детьми в магазины ходите вы? Пишите в комментариях.