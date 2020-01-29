Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

В Слуцке в микрорайоне «Сахарный» начали сносить солодовню — это часть самой заметной постройки на территории бывшего слуцкого пивзавода.
Работы по сносу начались во вторник, 28 января.
С начала века «Кур'ер» знакомил читателей с судьбой этого предприятия. Одна из последних публикаций вышла недавно — в цикле материалов «Город заброшенных заводов» — Людмила Задёра, главный экономист Слуцкого пивзавода: «Сделали всё, что могли».
Сейчас собственником бывшего пивзавода стало ООО «Сельхозинвест». Фирма зарегистрирована в Осиповичском районе, но имеет российское «происхождение».
Сам элеватор не будет сноситься, на месте же солодовни планируется сделать зерносушилку.
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В тему: «Ваши крики никто не услышит»… Фоторепортаж с территории заброшенного пивзавода в Слуцке
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