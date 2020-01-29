Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

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Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии
Фото: Алеся Белая

В Слуцке в микрорайоне «Сахарный» начали сносить солодовню — это часть самой заметной постройки на территории бывшего слуцкого пивзавода.

Работы по сносу начались во вторник, 28 января.

С начала века «Кур'ер» знакомил читателей с судьбой этого предприятия. Одна из последних публикаций вышла недавно — в цикле материалов «Город заброшенных заводов» — Людмила Задёра, главный экономист Слуцкого пивзавода: «Сделали всё, что могли».

Сейчас собственником бывшего пивзавода стало ООО «Сельхозинвест». Фирма зарегистрирована в Осиповичском районе, но имеет российское «происхождение».

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Сам элеватор не будет сноситься, на месте же солодовни планируется сделать зерносушилку.

Публикация дополняется

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

В тему: «Ваши крики никто не услышит»… Фоторепортаж с территории заброшенного пивзавода в Слуцке

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Часть бывшего Слуцкого пивзавода сносят. Фотографии

Хроника Слуцкого пивзавода, История событий Слуцкий пивзавод

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