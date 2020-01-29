Кому Слуцкая ГАИ уделит особое внимание в ближайшие дни

С 28 января по 3 февраля в целях предупреждения и профилактики ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, Слуцкая ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Пешеход».

«С начала года в Минской области зарегистрировано 33 ДТП с участием пешеходов (9 человек погибли и 26 травмированы), в Слуцком районе — две аварии», — рассказали «Кур'еру» в ГАИ.

ДТП в Гацуке. Авария произошла вечером 2 января в деревне Гацук. Житель Слуцкого района за рулём Ford совершил наезд на 52-летнюю случчанку, которая шла по правой по ходу движения обочине со своей невесткой. Невестка успела отскочить и не пострадала, а вот её свекровь была госпитализирована в травматологию ЦРБ. Освидетельствование водителя, к тому же «бесправника», показало 1,5 промилле.

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ДТП на Ленина в Слуцке. Авария произошла 26 января на нерегулируемом пешеходном переходе возле аптеки № 80 — «бесправник» сбил человека. После удара мужчина «прокатился» на капоте более 10 метров, прежде чем упал на асфальт. Случчанина госпитализировали. Водитель был пьян (осенью он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение).

«В ходе профилактической работы будет обеспечен действенный контроль по соблюдению ПДД участниками дорожного движения, а также выявлению пешеходов, не соблюдающих ПДД в части использования световозвращающих элементов в тёмное время суток. Особое внимание будет уделено фактам нахождения на проезжей части и вблизи неё нетрезвых пешеходов», — отметили в ГАИ.

Нести службу экипажи ДПС будут рядом с потенциально опасными участками дорог, где пешеходы в неустановленных местах пересекают проезжую часть.

♦ Пешеходам

Изменение погодных условий, раннее наступление сумерек и отсутствующий фликер существенно увеличивают риск для пеших участников дорожного движения попасть в ДТП.

Для справки. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.

♦ Водителям

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 27 до 135 рубля).

Слуцкая ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населённых пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Для справки. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей).

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.