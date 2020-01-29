«Займитесь экономикой. Оставьте креатив поэтам и участникам шоу X-Factor». Виктор Мартинович про громкие задержания директоров

Писатель Виктор Мартинович на budzma.by — про громкие задержания директоров сахарных заводов, которые обсуждает вся страна.

С учётом атмосферы и инвестиционного климата в стране вместо премий «Человек года в бизнесе» или «Инвестор года» следует вручать: «Арест года», «Уголовная статья года» («присвоение либо растрата»), «Освобождение года» (это когда осуждённого вора или взяточника направляют ещё чем-то там управлять).

В то время как бизнес-инициатива со стороны тех, кому ещё дозволено проявлять какую-то там инициативу, сводится к возведению похожих друг на друга гипермаркетов и застройке некогда уютных скверов типичными многоэтажками, креатив и интрига окончательно становятся прерогативой следователей. Это же казалось бы: ну задержание и задержание. Унылый и весьма неприятный процесс. С обеих сторон должны быть неприязнь, ужас и одиночество. Масса бумажной писанины. Но сделать это так, чтобы о том задержании три дня только и говорила вся страна, — здесь нужен настоящий талант, огонёк, креатив.

Людям с короткой памятью может показаться, что история с разворотом самолёта «Белавиа» от самой Польши — нечто необычное. Новая вершина. И ничего такого, мол, раньше не было. Но это проявление фирменного стиля системы, дебютировавшей в своё время наручниками, которые защёлкнулись на запястьях министра сельского хозяйства Василия Леонова прямо на рабочем месте.

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И здесь надо не быть наивными.

Никакой оперативной потребности в таких эффектных «выбрыках» нет. Такие аресты делаются не для того, чтобы что-то особо тщательно расследовать, поймать за руку, предотвратить уничтожение документации.

Мы живём в то время, когда любой отправленный мейл или сделанный телефонный звонок остаётся в памяти провайдера, и уничтожить его подозреваемый не сможет даже после того, как всех подельников начнут сажать за решётку.

Это всё делается для фарса. Для эффекта. Чтобы мы с вами боялись.

Особенность ситуации с бортом «Белавиа» в том, что в настоящее время о задержании на земле, после странной петельки маршрута, говорят не только в Беларуси. Сейчас это обсуждают на всех авиационных форумах Восточной Европы.

Мне как писателю здесь интересно наблюдать, как любой человек, который живёт на государственную зарплату — даже если та зарплата начисляется коммерчески самостоятельной (но государственной!) компанией, — молниеносно превращается в «агента Смита», как только где-то в секретных подвалах принимается решение «начать охоту» на очередного Нео.

И вот нет больше медиков, как это было когда-то с Некляевым. Нет больше авиадиспетчеров, пилотов, бортпроводников. Есть люди в штатском, которые голосами роботов будут доводить только ту информацию, которую целесообразно довести публике.

Ну ладно, в прошлом году было «дело медиков», этот год начался с «самого яркого задержания — 2020» и информации о том, что руководителей всех сахарных заводов Беларуси нет на рабочих местах.

Смотрите, всё просто. Стала ли наша медицина лучше за счёт «дела медиков»? Или построено больше больниц за счёт «дела медиков» (не будем вспоминать больницы для номенклатуры, которые действительно строились)? Может быть, зарплаты медперсонала возросли за счёт «дела медиков»?

Нет. Потому что аресты на это не способны. Так в чём смысл «дела медиков»? В том, чтобы врачи и те, кто до сих поставлял медикаменты в Беларусь, стали бояться брать взятки приглашениями в рестораны? Так не с той ноги зашли!

Я хотел, чтобы в поликлиниках исчезли очереди. А для этого надо:

а) строить больше поликлиник,

б) повысить зарплаты, чтобы из этой сферы не бежали люди.

Проблема взяток исчезнет сама, когда зарплаты станут достойными.

Что по замыслу должна решить ситуация с сахарной чисткой? Может, она повысит мировые цены на сахар? Так нет. Повысит эффективность дотационных производств? Тоже нет! Кому-то может показаться, что электорату будет приятно увидеть перепуганные лица людей, которые думали, что летят в отпуск в Германию, а по факту приземляться пришлось совсем не в Мюнхене?

Так вот, я — электорат. Может, не самый правильный, но право голоса у меня есть и я им время от времени пользуюсь.

И от имени электората заверяю всех креативщиков: от новостей про всё новые и новые виды арестов уже тошно. Остановитесь!

Займитесь экономикой и инвестициями. Оставьте креатив айтишникам, поэтам и участникам шоу X-Factor.