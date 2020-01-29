В феврале в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Что повысится вместе с ним

С 1 февраля бюджет прожиточного минимума увеличится до 239,87 рубля. Прибавка составит 8,04 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца апреля 2020 года.

В прошлый раз БПМ в среднем на душу населения пересматривали с 1 ноября. Тогда показатель вырос на 92 копейки — до 231,83 рубля.

Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребёнка, с 1 февраля оно составит 2398,7 рубля (сейчас — 2318,3 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3358,18 рубля (сейчас — 3245,62 рубля).

Реклама

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля

Вид пособия Размер пособия Сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 119,94 (сейчас — 115,92) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребёнка-инвалида 50% БПМ 119,94 (115,92) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребёнка-инвалида 70% БПМ 167,91 (162,28) по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья

с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет 100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ 239,87 (231,83)

239,87 (231,83)

287,84 (278,2) на ребёнка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 167,91 (162,28)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).

Вслед за БПМ вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии: с 1 февраля увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребёнка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.