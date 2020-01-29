«Не в том месте охоту на ведьм проводите». Что думают случчане про задержание директоров сахарных заводов

Вчера, 28 января, «Кур'ер» опубликовал мнение Александра Ярошука, председателя Белорусского демократического конгресса профсоюзов, про задержание директоров сахарных заводов. Он считает, что на руководителей, которые подняли заводы на новый уровень, сейчас, скорее всего, навешают ярлыки коррупционеров.

Эта новость на vk.com/kurjer была одной из самых дискуссионных, собрав много комментариев.

Алексей Мазур: «Конечно, ярлыков. Разумеется, они ведь подняли предприятия. Не зарплаты рабочим, не условия труда. Подняли баланс предприятия и „баблишка“. А в целом ярлык коррупционера. Как „не справедливо“ (справедливо). Могу напомнить участь коррупционера в Китае — смертная казнь».

Александр Лещенко: «А что такого плохого у нас с сахарным заводом творилось? Не в том месте охоту на ведьм проводите. Низко берёте».

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Инна Шилович: «Согласна. Завод лучший в городе! Единственный, который получил прибыль по итогам 2018 года. Люди получают хорошую зарплату, дивиденды. По сравнению с остальными зарплатами в городе людям грех жаловаться. Многие такие зарплаты не видят. Предприятие огромное, и не бывает всё идеально».

Алексей Мазур: «Опираться на данные за 2018 год глупо. Я знаю как работавших, так и работающих».

Александр Лещенко: «У меня там друг тоже работает. Это одно из лучших предприятий в городе. Почему-то люди хотят там работать».

Александр Зотов: «Этого и следовало ожидать. Сахарный развалится, как и все предыдущие заводы в городе. Политика страны…»

Denis Viktorovich: «Такого руководителя, как Николай Павлович Прудник, надо ещё поискать. Завод выведен на такой уровень, что считается одним из самых успешных на всём постсоветском пространстве. Зарплаты высокие, условия труда отличные, на заводе постоянно проводится модернизация. Но никто не виноват, что в стране кругом бардак, начиная от Министерства культуры».

Денис Сойко: «Скоро ни один адекватный человек не согласится на такую должность. И будут сидеть там непонятно кто. „Правильным“ путём идём».

Слава Хомяков: «Автор статьи [Александр Ярошук] знает толк в том, что пишет».