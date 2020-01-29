В Гомеле учительница начальных классов чуть не оторвала ухо девочке из 3-го класса. Пришлось накладывать швы

Очередной инцидент произошёл в одной из гомельских школ. На этот раз «отличилась» учительница из гимназии № 71.

Как пишут «Сильные новости», в их редакцию пришло письмо, в котором сообщается о случившемся в гимназии № 71:

«Учительница начальных классов (классная одного из третьих классов) избила ребёнка, он попал в больницу, накладывали швы. Родители написали заявление, в гимназии был Следственный комитет. Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый её выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про её педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было».

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Как позже стало известно TUT. BY, пострадавший ребёнок — девочка-третьеклассница. У неё травма уха. По информации портала, учительница потянула школьницу за ухо и надорвала его.

«Избиения не было, но учительница во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок. Было родительское собрание, учительница извинилась за своё поведение. Но претензии со стороны родителей ребёнка есть. Учитель сейчас на больничном, проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента», — сказал TUT. BY Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельской области.

Как пишет TUT. BY, 47-летнего педагога характеризуют положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года».

«Сильные новости» связались с Ириной Тимошишиной, директором гимназии. Она ответила, что учитель начальных классов превысила должностные обязанности, в настоящее время Следственный комитет проводит разбирательство. И отметила, что эта учительница с большим педагогическим стажем, ранее взысканий не имела и жалоб от родителей на неё не поступало.

В УВД TUT. BY сообщили, что заявление от родителей школьницы в милицию поступило 24 января (то есть через три дня после случившегося), идёт проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как пишут «Сильные новости», получить комментарии у кого-либо из родителей учеников не получилось из-за того, что многие не хотят подвергаться «травле», как это произошло с учеником 4-го класса СШ № 15 и его родителями.

Напомним, 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.