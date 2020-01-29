Светофор, автостоянки, остановки, тротуар. Что в этом году изменится в дорожном движении Слуцка и района

Новые автомобильные стоянки, автобусные остановки, пешеходные переходы, светофор и тротуар… «Кур'ер» узнал, какие новшества ждут слуцкие дороги в 2020 году. В Слуцкой ГАИ рассказали, в какие сроки должны быть выполнены работы и кто за них будет отвечать.

Освещение

Слуцкое ЖКХ и филиал КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ № 125 должны уделить особое внимание освещению пешеходных переходов, тем самым обеспечить поддержание в безопасном для движения состоянии улично-дорожную сеть как в городе, так и в районе.

Автостоянки

На улице Зелёной в 2020 году ГП «УКС Слуцкого района» должно устроить четыре парковки рядом со строящимися многоквартирными домами:

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на 42 автомобиля — возле городской постройки № 17 (в апреле-мае);

на 42 автомобиля — возле г. п. № 16 (в апреле-мае);

на 41 автомобиль — возле г. п. № 15 (в июне-августе);

на 49 автомобилей — возле г. п. № 13 (в июне-августе).

Также предприятие в июне-августе устроит стоянки на улице Борисовца:

на 32 автомобиля — рядом с городской постройкой № 12;

на 28 автомобилей — рядом с г. п. № 11.

Светофор

В январе-марте на улице Чехова на пересечении с улицей Магистральной УКС оборудует светофор.

Остановки и пешеходные переходы к ним

Автобусные остановки и пешеходные переходы будут обустроены на двух слуцких автодорогах:

Н9487 Слуцк-Ячево-Погост — по одной остановке в каждое направление (0,225 км — право, 0,274 км — лево) и пешеходный переход;

Н9464 Мусичи-Браново — по две остановки в каждую сторону (4,567 км — право, 3,493 км — право, 4,378 км — лево, 3,533 км — лево) и два пешеходных перехода.

Этим в июне-августе будет заниматься филиал «Минскоблдорстрой» ДРСУ № 125.

Тротуар

Также в июне-августе на улице Советской появится тротуар — от улицы Ленина до средней школы № 4. Благоустройством будет заниматься Слуцкое ЖКХ.