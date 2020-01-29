В Слуцке участок под строительство супермаркета на «Чехова» ушёл с молотка за 113 456 рублей 59 копеек

В среду, 29 января, в Слуцком райисполкоме прошёл аукцион на право заключения договора аренды двух земельных участков — на улице Борисовца и в агрогородке Подлесье. Оба предназначены для строительства и обслуживания торговых объектов.



За участок в микрорайоне «Чехова» боролись три участника. Начальная цена составляла 27 160,60 рубля. В ходе торгов она выросла более чем в 4 раза. Участник № 3 победил, взяв ставку в 113 456,59 рубля ($ 53,3 — в эквиваленте по курсу Нацбанка на день проведения аукциона). Сведения о победителе пока что не разглашаются, так как он ещё не оплатил лот.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что в микрорайоне «Чехова» выделили новый участок под строительство супермаркета.

Также с аукциона ушёл и участок в агрогородке Подлесье. На него претендовали два человека.

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Победители аукциона обязаны заключить договоры на аренду в течение двух дней, а оплатить лоты — в течение 10 рабочих дней.