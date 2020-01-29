Итоги премии «Instagram года #Слуцк-2019»

Газета «Кур'ер» вместе с партнёрами премии «Instagram года #Слуцк-2019» определила лучшие Instagram-аккаунты случчан в 2019 году. Церемония награждения победителей прошла в формате закрытой вечеринки в лаунж-баре «Мята». Гости и участники поделились своими впечатлениями от этой встречи.

Про диабет, гормоны и сахар

Щитовидная железа — это маленький орган, похожий на бабочку, который регулирует абсолютно всё, чем живёт организм. Она отвечает за выработку энергии нашего организма, а гормоны, которые ею вырабатываются, — наши «батарейки». Как избежать диабета, какие анализы сдавать здоровому человеку и насколько гормоны влияют на наше здоровье — в интервью «Кур'еру» рассказала Алина Кисель, врач-эндокринолог Слуцкой ЦРБ.

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20 лет с вами. Продвигаем интересы наших читателей

Газете «Кур'ер» — 20 лет. И с самого начала пути в центре нашего внимания был и остаётся человек, наш читатель. Поэтому мы всегда говорим и пишем о важности диалога между властью и народом. А газета — это одна из платформ для такого диалога.

Как преобразился Слуцк за 20 лет. Свидетельства одного снимка

Гісторыя краю на старонках «Кур'ера»

Моцным бокам «Кур'ера» ад выхаду першых нумароў і па сённяшні дзень сталі матэрыялы пра гісторыю Слуцкага краю. Гістарычная тэматыка — гэта прыярытэт і ўсвядомлены выбар, якому рэдакцыя варта ўжо два дзесяцігоддзі.

Вторая жизнь золота и серебра

Случчанин Николай Чижик — мастер-ювелир. Он ремонтирует и исправляет изделия из драгметаллов около семи лет. Работников этой специальности в Слуцке — единицы. Накануне Дня ювелира, который отмечается 31 января, «Кур'ер» узнал о нюансах профессии. Николай Чижик рассказал, как часто случчане переделывают изделия, чему отдают предпочтение, в какие приметы, связанные с золотом, верят, почему золотые и серебряные изделия нужно чистить в мастерской хотя бы раз в год.

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