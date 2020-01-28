Вечера встреч выпускников в Слуцке и районе. В какое время школы ждут бывших учеников

В субботу, 1 февраля, пройдут традиционные вечера встреч выпускников. «Кур'ер» узнал, где и во сколько в школах Слуцка ждут вчерашних учеников.



• Гимназия № 1 — в 16.30 сбор учеников в фойе, в 17.00 начнётся концертная программа.

• Гимназия № 2 — в 17.00 концерт в актовом зале.

• СШ № 2 — в 16.00 будут встречать учеников, а в 17.00 — концерт в спортивном зале.

• СШ № 4 — концерт начнётся в 17.30.

• СШ № 5 — в 17.00 концертная программа в Центре детского творчества.

• СШ № 6 — в 16.30 начнётся концерт, затем в отдельных кабинетах пройдут классные часы.

• СШ № 8 — в 16.00 учеников ждут в фойе, а в 17.00 начнётся праздничная программа.

• СШ № 9 — в 17.00 в актовом зале.

• СШ № 10 — в 16.30 в актовом зале.

• СШ № 11 — в 17.30 в актовом зале.

• СШ № 12 — в 17.00 в актовом зале.

• СШ № 13 — в 17.00 в актовом зале.

Также встречи выпускников пройдут в районе. Вежский, Греский, Замостский, Сорогский, Лядненский, Мелешковский и Танежицкий дома культуры ждут учеников с 22.00 до 4.00.

Что для вас значит вечер встречи выпускников? Оставляйте ваши истории в комментариях