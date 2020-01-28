Как слуцкие школьники участвовали в фестивале КВН. Фото

Каждый год среди учащихся учреждений образования в Слуцком районе проводится фестиваль КВН «Талантливая молодёжь талантлива во всём». В этом году гостеприимной площадкой для весёлых и находчивых стала средняя школа № 8.

Для чего проводится КВН

«Фестиваль ежегодно проводится, чтобы повысить интерес учащихся к изучению основ безопасной жизнедеятельности, развития. Игры КВН прививают детям и подросткам культуру безопасной жизнедеятельности, совершенствуют формы и методы содержательного досуга учащихся, популяризируют профессию спасателя-пожарного», — рассказали в Слуцком РОЧС.

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Кто участвовал в фестивале

В фестивале приняли участие восемь команд:

МЧС (Ленинский УПК ясли-сад-средняя школа) «Форс-мажор» (средняя школа № 4) «ДЮП» (средняя школа № 12) «Огнеупорные» (средняя школа № 8) «Десятая волна» (средняя школа № 10 им. С. Ф. Рубанова) «Академия СП» (гимназия № 1) «Горящие сердца» (средняя школа № 13) «Юные спасатели» (гимназия № 2).

В равной борьбе за путёвку на следующий этап конкурса жюри было нелегко определить победителя. В конкурсах «Визитная карточка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание», предусмотренных программой фестиваля, команды продемонстрировали открытый и смелый юмор. Победителем стала команда «Огнеупорные» из 8-й школы.

Все участники были награждены дипломами и сладкими призами.