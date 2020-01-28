Как слуцкие школьники участвовали в фестивале КВН. Фото

Слуцкий РОЧС
-
0
Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info

Каждый год среди учащихся учреждений образования в Слуцком районе проводится фестиваль КВН «Талантливая молодёжь талантлива во всём». В этом году гостеприимной площадкой для весёлых и находчивых стала средняя школа № 8.

Для чего проводится КВН

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

«Фестиваль ежегодно проводится, чтобы повысить интерес учащихся к изучению основ безопасной жизнедеятельности, развития. Игры КВН прививают детям и подросткам культуру безопасной жизнедеятельности, совершенствуют формы и методы содержательного досуга учащихся, популяризируют профессию спасателя-пожарного», — рассказали в Слуцком РОЧС.

Реклама

Кто участвовал в фестивале

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

В фестивале приняли участие восемь команд:

  1. МЧС (Ленинский УПК ясли-сад-средняя школа)
  2. «Форс-мажор» (средняя школа № 4)
  3. «ДЮП» (средняя школа № 12)
  4. «Огнеупорные» (средняя школа № 8)
  5. «Десятая волна» (средняя школа № 10 им. С. Ф. Рубанова)
  6. «Академия СП» (гимназия № 1)
  7. «Горящие сердца» (средняя школа № 13)
  8. «Юные спасатели» (гимназия № 2).

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

В равной борьбе за путёвку на следующий этап конкурса жюри было нелегко определить победителя. В конкурсах «Визитная карточка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание», предусмотренных программой фестиваля, команды продемонстрировали открытый и смелый юмор. Победителем стала команда «Огнеупорные» из 8-й школы.

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Все участники были награждены дипломами и сладкими призами.

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Как в слуцкой школе № 8 прошёл КВН. Фото, Слуцк

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.