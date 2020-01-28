Служить по полтора-два месяца. У президента прошло совещание, на котором обсудили призыв в армию

Во вторник, 28 января, на заседании по вопросам агропромышленного комплекса в Витебской области профильные чиновники предложили Александру Лукашенко давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельского хозяйства.

Президент повторил своё давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5−2 месяца. Занятым в сфере АПК — зимой, остальным — летом. При этом он отметил, что необходимо обучать молодых людей так, чтобы они могли при необходимости служить хотя бы в территориальной обороне.

Александру Лукашенко поручил проработать этот вопрос и выработать оптимальный вариант, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

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Напомним, 10 августа вступил в силу так называемый «закон об отсрочках», по которому:

отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придётся сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придётся перед магистратурой;

призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;

тем, кто «надлежаще оповещён и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определённая процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;

тех, кто после учебы пойдёт в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Тех, кто летом получил право на отсрочку для продолжения образования, нынешней осенью призывать не стали.

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