Жители Слуцка рассказали про вечера встреч выпускников и своих одноклассников

В субботу, 1 февраля, в школах пройдут вечера встреч выпускников. Случчане уже создали группы в Viber, где совместными усилиями разыскивают своих одноклассников.

«Кур'ер» спросил у жителей Слуцка, как они относятся к традиции встречаться с одноклассниками и пойдут ли на вечер встречи.

Наталья Стрекач (Мелешко)

«Училась в СШ № 1. Теперь это гимназия № 1. Выпускалась в 1994 году. В классе у нас было 26 человек. Знаю, что несколько одноклассников занимают высокие должности в ЖКХ. Многие разъехались в другие города, страны. В прошлом году пытались собраться, но так и не встретились. Когда нашему выпуску было 20 лет, пришли всего 12 человек. О тех, кто приходит регулярно, мы и так всё знаем. А некоторых с выпуска не видели. Конечно, хотелось бы узнать, как сложилась их жизнь.

Что помню из школы? Прогуливали в конце учебного года: ходили в парк, на рынок. А в целом я благодарна школе за настоящих друзей. Это три подруги, которые появились в школе, и дружим мы до сих пор".

Реклама

Игорь Боровский

«Учился в Замостской средней школе. Окончил её в 2010 году. В этот раз у нас будет юбилейная встреча — 10 лет выпуска. Класс наш был дружный, поэтому на встречи выпускников собираемся постоянно и почти всем классом.

На встречах рассказываем, кто у кого родился, кто обзавёлся семьёй, вспоминаем школьные годы. Один одноклассник работает в министерстве, одноклассница — врач в столичной больнице. Остальные трудятся на минских и слуцких предприятиях. У нас даже есть пара, которая поженилась. В общем, дружу со многими из своего класса и школы. Если честно, то сходил бы опять в школу поучиться на какой-нибудь годик, особенно в выпускной класс".

Елена Шумина

«Я училась в сельской школе в Павловке. Мы ходили 1,5 км пешком в школу. Когда была возможность, нас подвозили. Зимой нам запрягали сани, собирали детей со всей деревни. Не так, как теперь детей на машинах в школы возят. Родителям некогда было нами заниматься. Они работали в колхозе. В школе даже были смешанные классы, например, 2-й и 4-й учились вместе, в одном кабинете. В этих классах было по 8 или 10 учеников.

Я зарегистрирована в соцсети «Одноклассники». С некоторыми своими одноклассниками до сих пор общаюсь. Из нашего класса некоторые живут в Слуцке, некоторые — в Минске. В основном все простые люди. Главное, что все мои одноклассники остались хорошими людьми".

Лилия Павочка (Звягова)

Реклама

«На вечера встреч не хожу. Так получилось, что училась я в нескольких школах. Вначале — на Гомельщине, а потом — в деревне Серяги Слуцкого района. Выпускалась давно. Сейчас мне 33 года. С некоторыми одноклассниками до сих пор общаемся. Из школьной жизни хорошо запомнилось, как в 5-м классе мы собирались большой компанией и ходили, как „тимуровцы“, помогали бабушкам и ветеранам Великой Отечественной войны. Было здорово! Я до сих пор с теплом вспоминаю те времена».