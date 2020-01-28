В налоговой рассказали, сколько перевозчиков пассажиров было оштрафовано и предупреждено в Слуцке

Кроме профилактики нарушений налоговая вынуждена прибегать и к административным мерам, чтобы перевозчики пассажиров соблюдали законодательство. Об этом «Кур'еру» сообщила инспекция МНС по Слуцкому району.

Итоги 2019 года

Так, за прошлый год в сфере пассажироперевозок налоговая выявила 37 нарушений. В итоге нарушители доначислили 2500 рублей единого налога.

К административной ответственности привлечены 27 нарушителей, которые заплатили штрафов на 4000 рублей.

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Кроме этого, 14 граждан занимались пассажироперевозками без государственной регистрации и не платили налоги. Десять из них получили уведомления-предупреждения об ответственности, а четырёх Экономический суд Минской области привлёк к административной ответственности.

Некачественные услуги

Слуцкая налоговая обращает внимание случчан, что

нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу,

не имеют страховку жизни и здоровья пассажира,

не проходят предрейсовый осмотр,

зачастую работают без техосмотра.

Также ведомство призывает граждан требовать чек за оказанную услугу.

Если вы видете, что перевозчик нарушает закон, вы вправе сообщить в инспекцию МНС по Слуцкому району по адресу: ул. Лацкова, 2; по телефону: 2 59 86; на электронную почту: imns618@nalog.gov.by.

Какие могут быть нарушения:

нет регистрации в качестве ИП,

нет кассового и терминального оборудования,

наличные деньги не оприходуются по кассовому оборудованию,

не выдаётся кассовый чек.