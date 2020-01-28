В налоговой рассказали, сколько перевозчиков пассажиров было оштрафовано и предупреждено в Слуцке

Кроме профилактики нарушений налоговая вынуждена прибегать и к административным мерам, чтобы перевозчики пассажиров соблюдали законодательство. Об этом «Кур'еру» сообщила инспекция МНС по Слуцкому району.
Итоги 2019 года
Так, за прошлый год в сфере пассажироперевозок налоговая выявила 37 нарушений. В итоге нарушители доначислили 2500 рублей единого налога.
К административной ответственности привлечены 27 нарушителей, которые заплатили штрафов на 4000 рублей.
Кроме этого, 14 граждан занимались пассажироперевозками без государственной регистрации и не платили налоги. Десять из них получили уведомления-предупреждения об ответственности, а четырёх Экономический суд Минской области привлёк к административной ответственности.
Некачественные услуги
Слуцкая налоговая обращает внимание случчан, что
- нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу,
- не имеют страховку жизни и здоровья пассажира,
- не проходят предрейсовый осмотр,
- зачастую работают без техосмотра.
Также ведомство призывает граждан требовать чек за оказанную услугу.
Если вы видете, что перевозчик нарушает закон, вы вправе сообщить в инспекцию МНС по Слуцкому району по адресу: ул. Лацкова, 2; по телефону: 2 59 86; на электронную почту: imns618@nalog.gov.by.
Какие могут быть нарушения:
- нет регистрации в качестве ИП,
- нет кассового и терминального оборудования,
- наличные деньги не оприходуются по кассовому оборудованию,
- не выдаётся кассовый чек.
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