На стиле. Посмотрите, как одевается мама в декретном отпуске, которая живёт в Слуцке и ведёт блог о моде

«На стиле» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни. В этом материале о своём гардеробе рассказывает Татьяна, мама в декретном отпуске. Ей тридцать три года и она ведёт профиль в Instagram, в котором рассказывает о моде.

1. Пальто «Чебурашка», толстовка и поясная сумка

Пальто «чебурашка» и бежевый цвет сейчас актуальны. При подборе этого образа, я делала акцент именно на этом. А поясная сумка очень удобна для мамы в декрете — руки постоянно свободны.

2. Пальто в клетку и чёрная рубашка из эко-кожи

В этом сезоне актуальна клетка. Поэтому для второго образа я выбрала чёрно-белое пальто в клетку «пье-де-пуль». Под пальто у меня — платье-рубашка из эко-кожи чёрного цвета. Вообще, если убрать верхнюю одежду, то получится образ total black.

3. Жёлтая куртка из эко-кожи и платье с цветочным принтом

Третий вариант — весенний. Я очень люблю этот образ за счёт жёлтой куртки. Она может вытянуть практически любой образ по яркости. Платье миди с цветочным принтом хорошо сочетается как с курткой, так и с ботинками.