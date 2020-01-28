Александр Ярошук, председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов, поделился в своём профиле в Facebook мнением о задержании директоров сахарных заводов.

«В тугую спираль закручивается интрига с директорами сахарных заводов страны. Вероятно, в ближайшее время нам объявят причины задержания всех четырёх руководителей предприятий, и, скорее всего, среди них будут присутствовать и злоупотребления служебным положением, и коррупция. Не берусь оспаривать, имели ли действия правоохранителей под собой основания, преступали ли руководители закон. Хочу сказать о другом — о личностях самих директоров, теперь уже, скорее всего, находящихся в статусе подозреваемых в совершении преступлений.

Начну с директора Городейского сахарного комбината. Михаила Криштаповича я знаю свыше 25 лет. Более того, как первый заместитель председателя Минского облисполкома, выдвигал его в 1997 году на должность руководителя предприятия, которое к тому времени находилось в критическом состоянии. Меня поддержал тогдашний министр сельского хозяйства и продовольствия Василий Леонов, и Михаил Криштапович сотворил настоящее чудо, сделал комбинат за истекшие годы образцовым.

В таких же превосходных степенях можно характеризовать деятельность и Николая Прудника, директора одного из лучших на постсоветском пространстве Слуцкого сахарного комбината. Такие самородки, как Михаил Криштапович или Николай Прудник, — уникальные личности, элита нынешнего директорского корпуса страны. Но вся их трагедия заключается в том, что реализовать свой выдающийся потенциал современных менеджеров и достичь впечатляющих результатов они не могли иначе, кроме как нарушая многочисленные инструкции и правовые акты, часто противоречащие один другому, выходя за рамки бесчисленных ограничений.

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Я не адвокат <…> директоров сахарных заводов. Влезли они или не влезли, брали или не брали, мне представляется куда менее существенным фактом, чем понимание того, что в стране выстроена такая губительная система, при которой руководители при исполнении своих служебных обязанностей ходят словно по минному полю.

При этом сами они должны оставаться бессребрениками, а ещё лучше — нищими. В выигрыше оказываются те, кто не берёт на себя никакой ответственности, ничего не нарушает, никуда не влезает, но и ничего не делает.

Именно такие посредственности сегодня востребованы, именно они олицетворяют кадровую политику власти и именно они заводят экономику Беларуси в тупик. А <… директоров…> вероятно, ожидают наручники и навешивание ярлыков коррупционеров и виновников всех бед, постигших страну…"

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