«Премудростям резьбы обучал дед». Как житель Слуцка превращает охотничьи трофеи в предметы интерьера

Случчанин Николай Гутковский по специальности механик, но уже более 50 лет занимается резьбой по дереву. Выйдя на пенсию, не оставляет любимое дело. Мастер рассказал «Кур'еру», что в последнее время увлёкся изготовлением деревянных изделий с элементами охотничьих трофеев: рогов и копыт диких животных. Как правило, такие вещи ему заказывают охотники.
Николаю Гутковскому 68 лет, родом он из деревни Березинка Стародорожского района. После школы Николай окончил Минский технологический техникум по специальности «техник-механик на предприятиях лёгкой промышленности». Потом работал на Слуцкой фабрике пошива одежды, а с 1976 года — мастером производственного обучения в училище № 132 (теперь — Слуцкий государственный колледж), там же вёл кружок резьбы по дереву.
Премудростям резьбы обучал дед
«Мой дед Забродский Николай Адамович был столяром-краснодеревщиком, изготавливал уникальную мебель, — рассказал Николай Гутковский. — Именно он научил меня работать с деревом. Я помогал ему в работе, учился у него всем премудростям дела, а он рад был передать мне своё мастерство. Первые самостоятельные поделки — это фигурки животных. Сейчас это любые предметы интерьера: полки, вешалки, шкатулки, панно, статуэтки, вазы, предметы кухонной утвари и многое другое.
Об идеях поделок
Идеи работ вынашиваю, мысленно представляю, как будет выглядеть, продумываю варианты, а потом делаю зарисовку на бумаге, с которой переношу рисунок на заготовку. Иногда сами заказчики подсказывают идеи. Последнее время ко мне обращаются охотники. Им хочется, чтобы в интерьере появились предметы, которые напоминали бы им об удачной охоте и пережитом азарте. Так возникают вешалки или сувениры с использованием рогов, копыт или других элементов, панно на охотничью тематику.Самые лучшие породы дерева для резьбы — ольха, липа и дуб. Я использую обрезки древесины, которые остаются на пилорамах при заготовке дров.
Инструменты делаю сам
Инструменты для резьбы по дереву изготавливаю сам из высокоуглеродистой стали. У меня более 15 специальных приспособлений: резцы для глубокой резки, для поверхностной резки, стамески и другое.
В деревне Волошево у нас есть дача, там у меня оборудована мастерская, где с удовольствием работаю.
О поделках
На изготовление небольшой фигурки животного у меня уходит примерно два дня. Если изделие большого размера — от 1 метра и выше, то 10−12 дней. Полки с декоративными элементами или панно делаю от 18 дней или дольше — в зависимости от сложности и размера.
Всегда работаю с деревом для души и не важно, делаю что-то для себя или выполняю изделия на заказ".
Те, кто захочет заказать необычное изделие, могут позвонить Николаю Гутковскому по телефону (8033) 668 22 02.
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