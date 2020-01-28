«Премудростям резьбы обучал дед». Как житель Слуцка превращает охотничьи трофеи в предметы интерьера

Случчанин Николай Гутковский по специальности механик, но уже более 50 лет занимается резьбой по дереву. Выйдя на пенсию, не оставляет любимое дело. Мастер рассказал «Кур'еру», что в последнее время увлёкся изготовлением деревянных изделий с элементами охотничьих трофеев: рогов и копыт диких животных. Как правило, такие вещи ему заказывают охотники.

Николаю Гутковскому 68 лет, родом он из деревни Березинка Стародорожского района. После школы Николай окончил Минский технологический техникум по специаль­ности «техник-механик на предприятиях лёгкой промышленности». Потом работал на Слуцкой фабрике пошива одежды, а с 1976 года — мастером производственного обучения в училище № 132 (теперь — Слуцкий государственный колледж), там же вёл кружок резьбы по дереву.

Премудростям резьбы обучал дед

«Мой дед Забродский Николай Адамович был столяром-краснодеревщиком, изготавливал уникальную мебель, — рассказал Николай Гутковский. — Именно он научил меня работать с деревом. Я помогал ему в работе, учился у него всем премудростям дела, а он рад был передать мне своё мастерство. Первые самостоятельные поделки — это фигурки животных. Сейчас это любые предметы интерьера: полки, вешалки, шкатулки, панно, статуэтки, вазы, предметы кухонной утвари и многое другое.

Об идеях поделок

Идеи работ вынашиваю, мысленно представляю, как будет выглядеть, продумываю варианты, а потом делаю зарисовку на бумаге, с которой переношу рисунок на заготовку. Иногда сами заказчики подсказывают идеи. Последнее время ко мне обращаются охотники. Им хочется, чтобы в интерьере появились предметы, которые напоминали бы им об удачной охоте и пережитом азарте. Так возникают вешалки или сувениры с использованием рогов, копыт или других элементов, панно на охотничью тематику. Самые лучшие породы дерева для резьбы — ольха, липа и дуб. Я использую обрезки древесины, которые остаются на пилорамах при заготовке дров.

Инструменты делаю сам

Инструменты для резьбы по дереву изготавливаю сам из высокоуглеродистой стали. У меня более 15 специальных приспособлений: резцы для глубокой резки, для поверхностной резки, стамески и другое.

В деревне Волошево у нас есть дача, там у меня оборудована мастерская, где с удовольствием работаю.

О поделках

На изготовление небольшой фигурки животного у меня уходит примерно два дня. Если изделие большого размера — от 1 метра и выше, то 10−12 дней. Полки с декоративными элементами или панно делаю от 18 дней или дольше — в зависимости от сложности и размера.

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Всегда работаю с деревом для души и не важно, делаю что-то для себя или выполняю изделия на заказ".

Те, кто захочет заказать необычное изделие, могут позвонить Николаю Гутковскому по телефону (8033) 668 22 02.