В Слуцке продолжается процесс по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Первым допрашивают Виктора С., который имел отношение ко всем преступлениям. По его словам, первого пенсионера решили убить, чтобы он не вызвал милицию, а дом сожгли, чтобы скрыть улики. На вопрос, почему перед пожаром не проверили, жива ли жертва, С. заявил, что был пьяный и ему это было безразлично. Как показала экспертиза, пенсионеров сожгли заживо, пишет TUT.BY.

Виктору С. — 29 лет, и его можно назвать ключевым фигурантом уголовного дела, потому что он, по данным обвинения, имел отношение и к двум убийствам, и к покушению на убийство. Молодой человек родился в Слуцком районе. Когда ему было четыре года, отца и мать лишили родительских прав, ребёнка воспитывала бабушка.

— Отец жил с нами, умер примерно четыре года назад. Где мать, я не знаю, она никогда не приезжала, — рассказал в суде обвиняемый.

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Я сказал: «Дед, если хочешь жить, давай деньги!»

Виктор окончил 9 классов и в 15 лет пошел работать в колхоз скотником. По словам молодого человека, на одном месте работы он долго не задерживался: работал формовщиком в Слуцке, помогал частнику делать памятники, ездил в Смоленск на лесоповал, потом снова вернулся в колхоз.

В 24 года молодого человека на год отправили в ЛТП. Он и сейчас стоит на учёте у нарколога, но лечения не проходит. Через два года Виктора первый раз посадили — за кражу дали два года. В октябре 2018-го он вышел на свободу, но, говоря языком милиционеров, «на путь исправления не стал»: 14 января 2019 года, как указано в обвинении, совершил первое жестокое убийство.

79-летнего Михаила С. хорошо знал, время от времени помогал пенсионеру по хозяйству — за деньги. В тот зимний день Виктор выпивал с друзьями, среди которых был ещё один обвиняемый — Валентин Б. Ближе к 9 вечера спиртное закончилось, и Виктор предложил сходить к «деду» — так он называет убитого сельчанина, потому что знал, что в тот день ему должны принести пенсию.

— Думали, заберём деньги у него — и всё. Про убийство мы не договаривались, — заявил в суде обвиняемый. — Дед ещё не спал, телевизор у него работал. Он спросил, чего мы хотим. Я сказал: «Зерно надо?» — и дед открыл дверь.

После этого С. сказал, что никакого зерна у них нет, и потребовал у пенсионера денег. Михаил, по словам обвиняемого, сначала не воспринял это всерьёз — улыбался и просил: «Хлопцы, супакойцеся, а то ў міліцыю пазваню».

Но пьяные С. и Б. уходить не собрались. Виктор ударил Михаила в грудь, тот упал и ударился о дверной косяк. Дальше подошёл со спины и набросил на шею верёвку (шнурок от спортивных штанов С. достал ещё до того, как попал в дом).

— Я сказал: «Дед, если хочешь жить, давай деньги!» — заявил обвиняемый в суде. Он также разбил телефон Михаила, чтобы тот не смог вызвать милицию.

Поняв, что незваные гости не шутят, пенсионер поднялся и принёс из другой комнаты 50 рублей. Больше денег у него не было — всю пенсию он уже успел раздать за долги.

— Я передал Б. 50 рублей. Он сказал: «Нельзя оставлять деда, надо убирать, потому что он нас сдаст», — вспомнил Виктор С.

Слова друга он воспринял так, что пенсионера надо убить. Никакого сопротивления 79-летний Михаил не оказывал. С. ещё раз набросил на шею жертве шнурок. Потом оттащил тело ближе к газовой колонке, сорвал шланг и поджёг шторку. После убийства подельники убежали домой, выпили самогона, а на следующий день поехали на такси в Слуцк. О произошедшем, по словам Виктора, они никому не рассказывали. Осознание к нему пришло только наутро, когда протрезвел. Сколько товарищи выпили накануне, он не помнит, говорит, что «хорошо отметили Щедрец».

Перед тем как поджечь дом, никто не проверял, жив ли пенсионер

Во время допроса в суде он не сразу признал себя виновным. Сначала заявил, что вообще не признаёт себя виновным в убийствах. Потом признал, что только один раз ударил 79-летнего пенсионера. Час спустя рассказал и как душил мужчину, и как поджигал его дом. На вопрос, почему он даёт противоречивые показания, сказал, что в связи с серьёзным заболеванием принимает препараты, из-за чего у него бывают провалы в памяти.

В явке с повинной, которую С. дал во время предварительного следствия, он признавал себя виновным, утверждал, что раскаивается, и пытался выгородить Б. При этом очная ставка, по словам Виктора, между ним и Валентином не проводилась.

— Когда нас выводили из камеры в изоляторе, мы пересекались. Он говорил, что, если я дам на него показания, он меня найдёт, где бы я ни сидел. Конечно, я боялся, — заявил Виктор. — Теперь уже не боюсь.

— И всё-таки, какая была роль Б. — уточнили у Скрундика в суде.

— Он сказал, что надо убирать деда. Я понял: надо его убить. Если бы он не сказал, может быть, я бы и не убивал. Но он не душил, это только я делал, — заявил Виктор.

— Понимали ли вы, что поджигаете дом с живым человеком внутри?

— Я об этом тогда даже не думал, пьяный был.

— Почему не проверили, жив ли он?

— Я думал, он мёртв. Мне это было безразлично.

— Почему вы написали явку с повинной?

— Потому что спать не мог. Сказал — и легче стало.

Но раскаяние к Виктору С. пришло, когда его задержали по подозрению в совершении третьего особо тяжкого преступления — покушение на жизнь 85-летней пенсионерки 31 декабря. Женщина сумела вырваться и убежать, в дом вошёл сосед, который и спугнул С. До этого, 21 декабря, по данным следствия, вместе с другим товарищем, Виталием М., Виктор С. убил 94-летнего пенсионера: его тоже сначала душили, а потом подожгли дом. Экспертиза показала, что, как и в первом случае, мужчина ещё был жив. «Сожгли заживо», — отмечено в обвинении.

Два фигуранта из трёх не признают вину в убийстве

Между первым убийством и покушением на третье убийство прошло две недели. По предъявленному обвинению фигурантам уголовного дела грозит суровое наказание — от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Виктору С. предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве двух престарелых лиц, покушении на убийство ещё одного человека, а также в разбое и вымогательстве. Преступления совершил в состоянии алкогольного опьянения, как и его подельники, отмечено в материалах дела.

25-летнего Виталия М. обвиняют в особо жестоком убийстве 94-летнего пенсионера (в первый день суда заявил, что не признаёт себя в этом виновным), а также в краже 280 рублей и нескольких бутылок алкоголя, разбое, вымогательстве и поджоге (в этой части вину признал). Виталий, кстати, женат на родной сестре С., у него двое маленьких детей, ранее судим не был, окончил 11 классов, работал механизатором в колхозе.

Все трое были не просто знакомы до совершения преступления, сестра и кузина С. — жёны М. и Б.

33-летнего Валентина Б. обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью 79-летнего пенсионера (вину в первый день суда не признал) и в разбое (вину признал). Он живёт вместе с двоюродной сестрой С., вместе воспитывают четырёх маленьких детей. Валентин шесть раз был судим за кражи, первый раз — в 15 лет. Как и С., окончил 9 классов, до задержания официально нигде не работал.