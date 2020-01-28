Теперь семейный капитал можно досрочно потратить на жильё. Что для этого нужно сделать

Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2024 года и одновременно расширили список товаров и услуг, на которые эти деньги можно потратить досрочно. Среди них — медицинские услуги, образование и улучшение жилищных условий. В связи с этим Министерство архитектуры и строительства утвердило новую инструкцию.

На что именно можно досрочно использовать семейный капитал

Согласно документу, семейный капитал можно использовать досрочно независимо от даты его назначения полностью или частями на следующие цели:

строительство (реконструкция) жилого помещения в составе организации застройщиков;

строительство (реконструкция) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства;

строительство (реконструкция) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом;

приобретение жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

После того как ребёнку, после появления которого был назначен семейный капитал, исполнится 18 лет, эти деньги помимо вышеперечисленных целей также можно будет использовать на:

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капитальный ремонт и реконструкцию жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, и выплату процентов за пользование им;

погашение займа, предоставленного организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

Как это сделать

Семейный капитал можно использовать только в безналичной форме. Чтобы сделать это досрочно, изначально нужно обратиться в местный исполком. И уже затем на основании положительного решения (документ должен быть на руках) нужно обратиться в подразделение Беларусбанка, в котором осуществляются операции по депозитам семейного капитала с заявлением о досрочном распоряжении капиталом и соответствующими документами. После этого банк перечислит семейный капитал на счета соответствующих юридических или физических лиц, в том числе ИП.

По сумме, выделяемой из семейного капитала, есть ограничения. Она не может превышать сумму, которая необходима согласно предоставленным документам (например, остаточную стоимость строительства, стоимость капитального ремонта, остаточную задолженность по кредиту и так далее).

На 1 января 2020 года базовый размер семейного капитала составляет 22 500 рублей.

Обновлено в 15.46.