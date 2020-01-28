Что изменится в Беларуси с 1 февраля

С 1 февраля в Беларуси повысятся пособия на детей до трёх лет, пересмотрят бюджет прожиточного минимума и минимальные трудовые и социальные пенсии. Для белорусов подорожают шенгенские визы, а банки продолжат вводить комиссии за услуги. Снова вырастут в цене сигареты.

Вырастут пособия на детей

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребёнка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля. На ребёнка-инвалида до 3 лет пособия вырастут до 521,33 рубля в месяц.

Пересмотрят минимальные трудовые и социальные пенсии

С 1 февраля власти пересмотрят минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Изменится размер социальной пенсии инвалидам 1-й группы, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям 75 лет и старше.

Снизятся ставки по кредитам и депозитам

Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска (РВСР), но на этот раз установил новые значения ставок не на один месяц, как было раньше, а на 3 месяца — с февраля по апрель.

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Отзывные и безотзывные депозиты станут менее выгодными. Ставки по ним, со сроком размещения до 12 месяцев, снизятся на 0,44 процентных пункта (п.п.). Долгосрочные депозиты со сроком размещения от года потеряют еще больше — минус 0,46 п.п.

Оформление кредита будет на более выгодных условиях: в феврале ставки по ним снизятся на 0,15 п.п.

Банки продолжат вводить комиссии за платежи наличными в кассах

С 1 февраля Паритетбанк вводит комиссию за прием и пересчет наличных денег во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг — участников ЕРИП. Стоимость каждого платежа — 2 рубля. Комиссию не нужно платить за платежи в госбюджет — налоги, сборы, пошлины, штрафы.

В январе с 3 до 5 рублей повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка БПС-Сбербанк. Возросла до 2 рублей и комиссия в Беларусбанке.

Шенгенские визы подорожают до 80 евро

Со 2 февраля 2020 года увеличится до 80 евро визовый сбор для граждан Беларуси. Это связано с тем, что вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. Ожидается, что для Беларуси такое увеличение будет временным, до 1 июня, когда вступит в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Тогда визовый сбор возможно снизится до 35 евро.

Список тунеядцев изменится

В Беларуси в феврале обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него, и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. такое обновление проводят ежеквартально, начиная с 1 февраля 2019 года.

Первоначально тунеядцы должны были по полной оплачивать отопление и газ с октября 2019, но власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года.

Бюджетники получат зарплаты по новым правилам

В феврале бюджетники получат январские зарплаты, которые рассчитают по новой схеме. По заверениям властей, заплаты не должны уменьшится.

В Минтруда поясняли, что заработки могут быть ниже декабрьских, потому что не будут учитываться многие доплаты, которые некоторые работники получают в конце года: за ночные смены, совмещение, замену, сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники.

Подорожают сигареты

В Беларуси с 1 февраля повысятся цены на сигареты, на некоторые — сразу на 35 копеек.