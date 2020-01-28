В понедельник, 27 января, на заседании Минского областного суда прокурор огласил обвинения, предъявленные четырём жителям Слуцкого района.



Напомним, что вчера в здании Слуцкого суда начался процесс по делу об убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Трёх жителей Слуцкого района обвиняют в том, что они сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Это:

29-летний Виктор С. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Под стражей обвиняемые находятся почти год.

До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Под стражей обвиняемые находятся почти год. 33-летний Валентин Б. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок. 25-летний Виталий М. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был. Четвёртый обвиняемый по делу — 36-летний Сергей З. — находится на свободе, ему предъявлено обвинение в краже.

Первый эпизод

Виктор С. обвиняется в том, что он, имея непогашенную судимость, с 14 по 31 января 2019 года на территории Копыльского и Слуцкого районов совершил ряд преступлений, которые относятся к особо тяжким.

Так, 14 января 2019 года в деревне Суховчицы Копыльского района пьяный Виктор С. вместе с Валентином Б. проникли в дом 79-летнего пенсионера под предлогом продажи зерна. А потом, угрожая убить потерпевшего и избивая его, требовали у жертвы деньги.

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Виктор С. ударил престарелого мужчину в грудь и плечо. Потерпевший упал, ударившись головой о дверную коробку. Виктор С. набросил на шею пенсионера заранее приготовленную верёвку и стал душить старика, требуя при этом деньги. А Валентин Б., когда хозяин потерял сознание и прекратил сопротивляться, нашёл и забрал 50 рублей.

Виктор С. открыл вентиль газового баллона, который находился на кухне. А потом спичками поджёг дом вместе с пенсионером, который был ещё жив. Он отравился угарным газом и погиб в горящем доме.

Второй эпизод

Второй пенсионер погиб в деревне Ульяновка Слуцкого района. Это произошло вечером 21 января 2019 года. Виктор С. вместе с Виталием М. проникли в дом 94-летнего случчанина под предлогом займа денег.

Виктор С. ударил пенсионера в грудь не менее двух раз. Последний упал, ударившись головой о табуретку. Обвиняемый забрал себе 100 рублей. Потом Виктор С. обмотал вокруг шеи престарелого хозяина кабель и стал душить жертву, требуя денег. После этого завладел суммой не менее 180 рублей и алкоголем.

Виталий М. ударил пенсионера бутылкой по голове два раза, а затем обмотал вокруг шеи старика ремень и душил его две минуты, наступив при этом на спину. Когда последний потерял сознание и прекратил сопротивляться, Виктор С. перерезал ножом шланг газового баллона, открыл вентиль и зажигалкой поджёг дом. Виталий М. вылил бензин из бензопилы и кинул её в очаг пожара.

В итоге Виктор С. и Виталий М. завладели деньгами и спиртными напитками на сумму не менее 314 рублей. А пенсионер получил переломы рёбер, трещины черепа и другие травмы и скончался от отравления угарным газом.

Третий эпизод

Позже, 31 января 2019 года, в деревне Суховчицы (Копыльский район) пьяный Виктор С. под предлогом покупки спиртного проник в жилой дом 84-летней пенсионерки. Обвиняемый сдавил шею пенсионерки руками и ударил её в грудь не менее пяти раз, требуя отдать спиртное.

Виктор С. принудил потерпевшую спуститься в подвал, где ударил в грудь не менее 15 раз и в затылок не менее трёх раз. При этом требовал алкоголь, угрожая женщине убийством.

Потом Виктор С. затащил пенсионерку в спальню, где требовал отдать ему не менее 1000 рублей. Затем ударил копылянку три раза по туловищу и рукам. У женщины остались синяки.

Дальше Виктор С. обыскал дом, похитил 30 рублей и бутыль с самодельным вином. Ещё он обнаружил телевизор Samsung в соседней комнате. Попытался его забрать, но не смог, потому что ему помешали хозяйка дома и сосед, которые вызвали милицию. Виктор С. был вынужден сбежать с места преступления.

Четвёртый эпизод

Сергей З. обвиняется в том, что он вместе с Виталием М. украли у своего знакомого мотокосу с бензиновым двигателем и фонарик. Это произошло 27 октября 2018 года в деревне Терасполь Слуцкого района. После распития алкоголя хозяин дома уснул, этим и воспользовались обвиняемые, похитив имущество.

Сергей З. отказался давать показания в зале суда. По протоколам допросов, которые зачитал прокурор, обвиняемые Сергей З. и Виталий М. отправились в Слуцк, чтобы заложить мотокосу в ломбард. Фонарик они потеряли по дороге. За технику выручили 50 рублей. За эти деньги они купили алкоголь, который тут же и распили.

Валентин Б., Виталий М. и Виктор С. не признают свою вину по обвинению в убийствах с особой жестокостью и поджогах.

Во второй день судебного заседания, 28 января, продолжается допрос обвиняемых.

Ранее