«Возможно, это ошибка». Что известно о задержании директора Слуцкого сахарного завода

Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, задержали. Об этом «Кур'еру» сообщили источники, работающие на предприятии.

Возможно, это имеет отношение к последней информации вокруг задержаний руководителей сахарных заводов в Беларуси.

TUT.BY со ссылкой на местных жителей пишет, что в субботу на Городейском комбинате проходил обыск, кабинет руководителя в настоящий момент опечатан. Также в соцсетях сообщается о задержании ещё одного директора сахарного завода в Беларуси.

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Кроме этого, на минувших выходных появилась новость о самолёте «Белавиа», который развернули в Польше, чтобы вернуть в Беларусь директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича и ещё одного руководителя белорусского предприятия.

Однако ни один из этих случаев не прокомментирован официально.

Что сказали на сахарном комбинате в Слуцке

«Всё, что сейчас пишут в интернете, — пустое дело, слухи. Официальной информации о причинах задержания даже для администрации предприятия никакой не было. Возможно, его [Николая Прудника] уже завтра выпустят и всё это окажется ошибкой. Такое тоже случается. Сотрудники в смятении и ничего не знают», — прокомментировали «Кур'еру» на сахарорафинадном комбинате.

По информации «Кур'ера», Николай Прудник находится в официальном отпуске.

Как пояснили в управлении СК по Минской области, ничего о задержании руководителя сахарного комбината в Слуцке они не слышали.