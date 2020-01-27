Выпускные экзамены в Беларуси хотят совместить с централизованным тестированием

Совмещение выпускного экзамена в школе с ЦТ (централизованным тестированием) может произойти в ближайшие 2−3 года. Об этом в программе «Главный эфир» в эфире «Беларусь 1» заявил министр образования Игорь Карпенко.

«Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сейчас разрабатывается система возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. «Пока идёт обсуждение. Для этого потребуется определённый период — где-то 2−3 года», — отметил министр.

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