Топ-8 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 января. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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🎉Это были удивительные 2 вечерних часа! Я встретила людей, которых не видела лет 5, а некоторых никогда не видела, но казалось, что мы никогда и не расставались. Я получила уйму вдохновения и сил. Я поняла, что чего-то стою и кому-то интересна. Я вышла в свет, надев платье и сделав макияж (предварительно купив это 👗). Я просто хорошо провела время 😊 ❤️Спасибо @kurjer за эту премию и возможность так здорово провести вечер! @fizika.by и @massage.rita за прекрасные призы! Уверена, с вашей помощью смогу привести не только мысли, но и свое тело в полный порядок.
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