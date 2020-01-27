Средняя зарплата в Слуцке выросла на 31,8 рубля. В плюсе и соседние города

По данным Белстата, средняя зарплата за декабрь по Слуцкому району составила 984,5 рубля. Это на 31,8 рубля больше, чем в ноябре. А Солигорский район прибавил более 500 рублей.

Скорее всего, большую роль в прибавке сыграли выплаты к новогодним праздникам. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».