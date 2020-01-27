В Слуцке судят банду, которую обвиняют в убийстве пенсионеров и поджоге их домов. Первые фотографии из зала суда

В понедельник, 27 января, в Слуцке Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырёх человек в убийствах с особой жестокостью, разбоях и поджогах. Один из них — 29-летний случчанин.

КОНТЕКСТ. По данным следствия, 14 января 2019 года житель Слуцкого района вместе с 33-летним односельчанином проникли в дом 79-летнего копылянина и избили его, требуя денег. Затем обвиняемый придушил пенсионера верёвкой, а когда тот потерял сознание, поджёг дом. Мужчины прихватили 50 рублей и скрылись.

Таким же способом 21 января 2019-го обвиняемый уже вместе с 25-летним знакомым убил 94-летнего пенсионера из Слуцкого района. После того как они избили старика, мужчины похитили около 300 рублей и подожгли дом, скрывая следы.

Согласно заключению экспертов, смерть пенсионеров наступила от острого отравления окисью углерода (угарный газ). В момент пожаров они ещё были живы.

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29-летний случчанин знал образ жизни потерпевших, раньше помогал им по хозяйству. Его обвиняют в убийствах заведомо престарелых, совершённых общеопасным способом и с особой жестокостью, разбоях, умышленных уничтожениях имущества. Подобные обвинения предъявлены и остальным трём участникам преступлений — в зависимости от роли и участия в них.