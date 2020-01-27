Мусорка возле колледжа и «убитая дорога» к детсадам в Слуцке на «Сахарном». Фотофакт

В редакцию «Кур'ера» случчанин Сергей С., прислав фотографии, написал: «Вот как выглядит территория промышленного колледжа на „Сахарном“. А дорога к двум детским садам — семь кругов ада. Дорога никогда не освещается, ноги можно поломать, потому что яма на яме, а проезжающие мусоровозы могут окатить с лужи из-за отсутствия тротуара».

Напомним, что 6 ноября в Слуцком государственном колледже проходила встреча Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, с жителями микрорайона «Сахарный». Тогда собравшиеся жители поднимали сразу несколько проблем. В том числе отсутствие освещения и строительство тротуара возле стадиона и дороги рядом с ним. Тогда представители Слуцкого ЖКХ отмечали, что вопрос с дорогой находится на рассмотрении и, возможно, в 2020 году его удастся решить.