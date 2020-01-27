«Снимаю видео в TikTok и мечтаю прыгнуть с парашютом». Lampa знакомит со случчанками

В рубрике Selfmade мы будем знакомить вас со случчанками. С помощью блицопросов мы узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. Первая героиня — Юлия Свистунова, рекламный менеджер газеты «Кур'ер».

Девушка окончила СШ № 2, после выпуска жила в Греции и училась там на менеджера в частной школе туризма. Сейчас ей 28 лет.

Как вы проводите своё свободное время?

В свободное время я снимаю видео для приложения TikTok (подписывайтесь на меня). Люблю смотреть видео на YouTube: по психологии, саморазвитию и сериалы.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Я часто вспоминаю, как мы проводили время на крыше девятиэтажки в районе слуцкой стоматологии. В юности мы там часто собирались с друзьями и подругами. Эта крыша напоминает мне о детской беззаботности. Когда училась в Греции, часто думала о ней и о времени, проведённом там.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Я считаю, что девушкам не хватает активности. То есть в Слуцке проводится много мероприятий, а девушки стесняются их посещать. Наверное, боятся осуждения со стороны.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для случчанок?

Я бы с удовольствием посетила встречу по стилю «Как найти свой стиль в одежде и общении».

Какая у вас мечта? Можно ли её реализовать в Слуцке? Почему?

Я хотела бы попробовать прыгнуть с парашютом, но боюсь. Поэтому есть желание полетать в аэротрубе. Говорят, ощущения одинаковые. В Слуцке этого не сделаешь, только в Минске. Цена — 50 рублей за 2 минуты.