«Снимаю видео в TikTok и мечтаю прыгнуть с парашютом». Lampa знакомит со случчанками

Виктория Капская
Виктория Капская
0

В рубрике Selfmade мы будем знакомить вас со случчанками. С помощью блицопросов мы узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. Первая героиня — Юлия Свистунова, рекламный менеджер газеты «Кур'ер».

«Снимаю видео в TikTok и мечтаю прыгнуть с парашютом». Lampa знакомит со случчанками
Юлия Свистунова
Девушка окончила СШ № 2, после выпуска жила в Греции и училась там на менеджера в частной школе туризма. Сейчас ей 28 лет.

Как вы проводите своё свободное время?

В свободное время я снимаю видео для приложения TikTok (подписывайтесь на меня). Люблю смотреть видео на YouTube: по психологии, саморазвитию и сериалы.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Я часто вспоминаю, как мы проводили время на крыше девятиэтажки в районе слуцкой стоматологии. В юности мы там часто собирались с друзьями и подругами. Эта крыша напоминает мне о детской беззаботности. Когда училась в Греции, часто думала о ней и о времени, проведённом там.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Я считаю, что девушкам не хватает активности. То есть в Слуцке проводится много мероприятий, а девушки стесняются их посещать. Наверное, боятся осуждения со стороны.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для случчанок?

Я бы с удовольствием посетила встречу по стилю «Как найти свой стиль в одежде и общении».

Какая у вас мечта? Можно ли её реализовать в Слуцке? Почему?

Я хотела бы попробовать прыгнуть с парашютом, но боюсь. Поэтому есть желание полетать в аэротрубе. Говорят, ощущения одинаковые. В Слуцке этого не сделаешь, только в Минске. Цена — 50 рублей за 2 минуты.

Если вы хотите стать героиней нашего блицопроса — пишите в Instagram @_mon_alisa или @lampa_slutsk.

Новости

Мусорка возле колледжа и «убитая дорога» к детсадам в Слуцке на «Сахарном». Фотофакт

0
В редакцию «Кур'ера» случчанин Сергей С., прислав фотографии, написал: «Вот как выглядит территория промышленного колледжа на «Сахарном». А дорога к двум детским садам —...
Далее
Новости

Стариков сжигали заживо. За убийство пенсионеров трём жителям Слуцкого района грозит смертная казнь

0
В понедельник, 27 января, в здании Слуцкого суда начался процесс по делу об убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины....
Далее
Фотоистории

Топ-8 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

0
Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 20 по 26 января. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram. https://www.instagram.com/p/B7le_-ZFlRN/ https://www.instagram.com/p/B7qUxk9FAUR/ https://www.instagram.com/p/B7mA2CIghUl/ https://www.instagram.com/p/B7lotD8ha__/ https://www.instagram.com/p/B7tCfS3F9co/ https://www.instagram.com/p/B7qU5p9l8Uq/ https://www.instagram.com/p/B7qIOz6pJsc/ https://www.instagram.com/p/B7ooG18nFat/
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @_mon_alisa

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мусорка возле колледжа и «убитая дорога» к детсадам в Слуцке на «Сахарном». Фотофакт

0

Стариков сжигали заживо. За убийство пенсионеров трём жителям Слуцкого района грозит смертная казнь

0