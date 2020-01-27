Как девушка в 18 лет за один день собралась, уехала из Слуцка и командовала монгольскими солдатами

Какой была слуцкая молодёжь 1960-х? Активная, смелая, лёгкая на подъём. Об этом мне рассказала моя бабушка, которая по комсомольской путёвке поехала строить железную дорогу в Сибирь, а потом в Монголию.

Фашисты пожалели

Моя бабушка Люся родилась 1 мая 1944 года. Через два месяца Слуцк стали освобождать от фашистов. Разъярённые оккупанты отступали, расстреливали и уничтожали всё на своём пути. Семья с младенцем — моей бабушкой — спряталась в окопе на улице Вечеркевича, но по детскому крику их обнаружили два немецких солдата. Один из них пожалел «кляйне киндер» и отговорил другого стрелять. Так моя бабушка и её родители остались живы.

Путёвка в жизнь

В 16 лет Люся окончила Слуцкую школу № 3 и сразу пошла на стройку рабочей. Работала два года.

В один майский день, когда бабушке уже было 18 лет, к ней пришла её лучшая подруга Майя и стала уговаривать уехать куда-нибудь далеко по комсомольской путёвке.

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В Слуцком горкоме комсомола девушкам сказали, что есть две путёвки на строительство железной дороги в Сибири. Ехать надо прямо сейчас. Люся и Майя сразу согласились и в этот же день отправились за комсомольской романтикой. Шёл 1962 год.

«Куда мы приехали, ужас?!»

С собой девушки взяли только по смене одежды и белья. Проехали по железной дороге примерно три с половиной тысячи километров и приехали в маленький город Называевск Омской области. Как только сошли с поезда, сразу увидели, как двое мужчин дерутся до крови. Люся сказала: «Майя, куда мы приехали, ужас!». Тем не менее, отступать было поздно.

Назавтра их повели на работу. Девушки стали строить железнодорожные пути до Омска. Жили в общежитиях, как в фильме «Девчата».

Строить пути было тяжело, но весело. Для слаженности и ритмичности работы бригадир пел рабочим матерные частушки. На заработанные деньги девушки купили себе одежду и необходимые вещи.

Любовь нечаянно нагрянула

В сентябре моя бабушка съездила в гости к своей тёте, которая жила в Исилькуле. А когда вернулась в Называевск, оказалось, что все её подружки ушли на танцы.Люся сидела в избе одна, грустила и смотрела в окно. Мимо проходил высокий красивый черноволосый парень. Он заметил девушку и остановился, стал спрашивать, кто она и откуда. Она ответила, что была у тётки и только что вернулась на стройку. Парень сказал: «Переодевайся, пошли в клуб».

Через четыре месяца они поженились. Мой дедушка тоже по комсомольской путёвке приехал в Сибирь из Оршанского района.

Как невеста разбушевалась

Мой дедушка Володя сделал бабушке предложение своеобразным способом. Начальство отправляло его на стройку в Монголию. При заполнении документов он сказал, что женат. Его попросили принести свидетельство. Он пошёл к бабушке и сказал: «Люся, мне нужно ехать в Монголию и нужно быть женатым». Они расписались и устроили свадьбу.

Свадьба была в январе на железнодорожной станции Драгунская. Каким-то чудом дед достал водку и закуску, которые в радиусе многих километров не продавались.

В надежде поживиться бесплатной выпивкой на свадьбу пришли два незнакомых путейца и стали вести себя некультурно. Невеста сильно разозлилась, подошла к мужчинам, схватила их за волосы и стукнула друг о друга головами. У обоих пошла кровь из носов. Незваным гостям пришлось уйти. Остальные вели себя хорошо. «Видели, что невеста агрессивная», — смеётся бабушка.

После свадьбы дедушка уехал в Монголию на год.

Командовали монгольскими солдатами

Через год дедушка сообщил, что его не отпускают из Монголии, но один он там оставаться больше не хочет. Тогда бабушка отправилась в Монголию. Там они с дедушкой занимались строительством железнодорожных путей. Работали недалеко от города Дархана, который тогда только начинали строить.

Бабушка к тому времени уже была специалистом по строительству железных дорог, имела третий разряд. Поэтому её назначили бригадиром и дали бригаду цириков — рядовых солдат-монголов. Бабушке тогда было 20 лет.

«Мне повезло. Я, видно, понравилась их командиру. Он давал команды солдатам, и они делали то, что я скажу. А до этого чуть что не так — ответят „митикуй“, мол, не понимаем, и всё, работай как хочешь», — рассказывает бабушка.

Дедушка тоже был бригадиром, и у него была своя бригада цириков.

Из Монголии в Слуцк

Через полгода работы в Монголии бабушка забеременела, и они с дедушкой вернулись в Беларусь, в Слуцк. Юность закончилась, и началась взрослая жизнь. На заработанные в Сибири и Монголии деньги они смогли купить себе бытовую технику и вещи.

Около двух лет бабушка с дедушкой жили на съёмной квартире, а потом дедушке дали квартиру от сахарного завода, где он работал. Бабушка устроилась на фабрику, которая сейчас называется «Слуцкие пояса», была вышивальщицей.

После возвращения бабушка и дедушка окончили вечернюю школу рабочей молодёжи (сейчас — средняя школа № 10 имени Рубанова).

Слуцкая и вообще советская молодёжь 60-х часто ехала по комсомольским путёвкам в разные уголки Советского Союза, строила не только дороги, но и целые города. Может быть, у вас или у ваших родных есть такая история. Расскажите, что строили вы.

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