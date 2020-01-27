В деревне под Слуцком «бесправник» на легковушке врезался в грузовик. Фото с места происшествия

Местный житель за рулём Volkswagen Golf на закруглении дороги выехал на «встречку» и лоб в лоб врезался в грузовик. Из автомобиля случчанина пришлось деблокировать спасателям.

«Скорая» увезла его в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма, перелом левой голени со смещением, травматический шок.

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Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал «Кур'еру», что Golf «выскочил» на его полосу движения из-за поворота: «Я, конечно, сразу начал тормозить, но куда там. Расстояние слишком мало. Хотел вытащить его из машины, мало ли, вдруг загорится. Но не смог — мужчину зажало. Вызвал МЧС».

Два гружёных МАЗа ехали из Барановичей в сторону Уречья.

Авария произошла в понедельник, 27 января, около 12.10 в деревне Повстынь на улице Центральной рядом с домом № 59.

В Слуцкой ГАИ отметили, что пострадавший водитель — «бесправник».