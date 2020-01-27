В понедельник, 27 января, в здании Слуцкого суда начался процесс по делу об убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Трёх жителей Слуцкого района обвиняют в том, что они сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо.


По данным следствия, обвиняемые вынесли 50 рублей из дома первого убитого, второго — около 300 рублей. Фигурантам грозит смертная казнь. Во время судебного заседания они сидят в клетке.

Четвёртого случчанина обвиняют только в краже. Его не брали под стражу, он сидит в зале суда вместе c потерпевшими, родственниками и односельчанами убитых пенсионеров и представителями СМИ.

Дело рассматривает Вячеслав Тулейко, судья Минского областного суда. На заседание пришли двое потерпевших, ещё двое не явились.

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Что известно об обвиняемых

Стариков сжигали заживо. За убийство пенсионеров трём жителям Слуцкого района грозит смертная казнь

33-летний Валентин Бушнин окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

25-летний Виталий Мятеж работал трактористом в колхозе, у него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее молодой человек судим не был.

Третий фигурант — 29-летний Виктор Скрундик, до задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Под стражей обвиняемые находятся почти год.

Четвёртый обвиняемый по делу — 36-летний Сергей Захарченя — находится на свободе, ему предъявлено обвинение в краже — вместе с Мятежем вынес из дома соседа электрокосу и фонарь, пишет TUT.BY.

Стариков сжигали заживо. За убийство пенсионеров трём жителям Слуцкого района грозит смертная казнь

Публикация дополняется.

Судебное заседание продолжается.

РАНЕЕ. В Слуцке судят банду, которую обвиняют в убийстве пенсионеров и поджоге их домов. Первые фотографии из зала суда

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