С февраля белорускам заметно повысят пособия на детей до 3 лет

В Беларуси с 1 февраля повышают пособия на детей до 3 лет. Выплаты вырастут от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия.

Пособие на первого ребёнка составляет 35% от средней зарплаты, на второго и последующих детей — 40% от средней получки. На ребёнка-инвалида — 45%, пишет TUT.BY.

Размеры пособий по уходу за ребёнком до 3 лет, в рублях

Вид пособия Сейчас С 1 февраля на первого ребёнка 376,11 405,48 на второго и последующих детей 429,84 463,40 на ребёнка-инвалида 483,57 521,33

Напомним, в последний раз пособия на детей до 3 лет повышали с 1 августа прошлого года. Тогда выплаты выросли от 13,65 до 17,55 рубля. Годом ранее прибавка была более солидной, рост выплат составил от 33,42 до 42,97 рубля.

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Для справки. Рост пособия зависит от роста средней зарплаты в стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остаётся прежним, а если растёт, то поднимаются и пособия.