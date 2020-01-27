Привет из прошлого. К какой партии принадлежит «Кур'ер»

Так как мы в своей работе сосредоточены на наших читателях, то 20-летний юбилей газеты «Кур'ер» наступил для нас самих нежданно-негаданно. Да, сегодня, 27 января нам 20 лет.

27 января 2000-м года вышел первый номер газеты, называвшейся тогда «KIC-Кур'ер». А потом появился и первый новостной сайт газеты, когда про интернет ещё мало кто в Слуцке слышал. И нам говорили — в городе и районе ничего не происходит, вам не о чем будет писать. Но мы показали, что на Случчине множество замечательных людей и что много чего происходит.

Мы ещё будем не раз возвращаться к юбилею и событиям минувших лет. А пока приводим материал, который мы опубликовали в первую годовщину газеты. Перечитав те строки, мы поняли, что каждое предложение актуально и сейчас. И, оказывается, мы остались верны своим принципам, но главное — своей «политической» партии — партии читателей.

«Кур'ер» в поисках своего лица

«С чего начинается газета? Кажется, всё просто: имей время, деньги и найди того, кто умеет писать — и газета готова. Примерно так рассуждали мы год назад, когда «Кур'ер» готовился к выходу первого номера — 27 января 2000 года. Но учительница-жизнь всё расставила по своим местам.

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Как ни странно, но газета начинается с читателя. Кстати, им же она и заканчивается. Поняв это, мы начали подгонять читателя под образ идеального, такого, какого мы себе представляли и бросились в бой с благими намерениями. А он, читатель, на удивление, заостряет внимание на расписании автобусов и ТВ программе. «Нет, это не наш читатель, — думали мы. И поиск заветной формулы успеха был продолжен.

Очень хотелось пожаловаться на политическую и экономическую ситуации, обвинить налоги, и в целом — несовершенную систему мироздания. Но после мозгового штурма пришли почти к пошлой формуле — работать надо. Работать на читателя настоящего, какой он есть в жизни, поскольку он и барометр успеха, и главный потребитель, и, по сути дела, наш работодатель.

К годовщине регулярного выхода «Кур'ера» редакция единодушно решила прояснить и другие вопросы. Потребность в этом, на наш взгляд, давно назрела.

К каким только партиям нас ни причисляли?! Самое популярное обвинение в наш адрес — это то, что наша газета «очерняет» действительность.

Для начала заметим, что в нашей стране подавать голос вроде бы разрешено. Это наше естественное право. Оно всё равно, что воздух и вода. Но мы вполне отдавали себе отчёт, что подавши голос, у нас можно надолго выпасть из разряда имён существительных. А «очернение» действительности преследуется всегда с тем большим рвением, чем чернее сама эта действительность. Но наше глубокое убеждение: когда говорят люди, то народ не безмолвствует. Поэтому наша партийная принадлежность — это партия читателя, независимо от его политических и иных взглядов. Без сомнения, откровенный диалог лучше, чем молчаливая вражда.

Создавая газету, мы исходили из того, что нам тоже есть, что сказать. Причём, сказать вовремя, так как нельзя быть справедливым до или после. Сказать, но не поучать. Мы можем подталкивать читателя к какой-то мысли. Подталкивать, но не сталкивать — это тоже наш принцип.

Мы никогда не забываем, что живём в изменчивом мире и единственный способ в нём выжить — это меняться вместе с ним. Поэтому мы постоянно учимся. Учимся писать, планировать, общаться с людьми, выслушивать их мнения и замечания. Для нас не чужд опыт других газет и профессионалов со стажем. Всё, что может идти газете на пользу, мы берём на вооружение. Но главное — это не зазнаваться и ни с кем не говорить свысока.

В логотипе «Кур'ера» написано: «Слуцкая еженедельная газета». Мы об этом не забываем ни на секунду, и основную часть материалов посвящаем местной тематике. Мы любим свой город и людей, живущих в нём. И нам очень важно, чтобы любой читатель в каждом номере мог видеть панораму слуцкой жизни во всех её проявлениях.

И ещё. Без слаженной команды мы не смогли бы проработать этот год. Нас не так уж много, кто вносит свой вклад в дело под названием «Кур'ер». Нас могут упрекать в отсутствии профессионального журналистского образования, но мы относимся к этому более чем спокойно, так как газета стала для нас уже не просто профессией, а образом жизни".